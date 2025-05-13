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В Раде рассказали о нехватке средств на ВСУ в 2025 году - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 13.05.2025 (обновлено: 10:54 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/sredstv--2016617792.html
В Раде рассказали о нехватке средств на ВСУ в 2025 году
В Раде рассказали о нехватке средств на ВСУ в 2025 году - РИА Новости, 13.05.2025
В Раде рассказали о нехватке средств на ВСУ в 2025 году
В украинском бюджете не хватает порядка 200 миллиардов гривен на ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T09:05:00+03:00
2025-05-13T10:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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нина южанина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В украинском бюджете не хватает порядка 200 миллиардов гривен на ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен", — написал он. По словам Железняка, в ближайшее время правительство внесет в Раду законопроект о поправках к бюджету.В ноябре Верховная рада утвердила бюджет на 2025 год. Как уточнял Железняк, документ предусматривает рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен (95,5 миллиарда долларов), из них на оборону — 2,22 триллиона гривен (53,8 миллиарда долларов). Доход ожидается на уровне 2,3 триллиона гривен (55,8 миллиарда долларов), а внешнее финансирование — 38,4 миллиарда долларов.В феврале нардеп Нина Южанина призвала сократить все гражданские расходы бюджета и перенаправить эти средства на финансирование военного сектора, поскольку обеспечение ВСУ оказалось на критическом уровне.При этом в правительстве заявляли, что не могут поднять зарплаты учителям, поскольку все собственные поступления в бюджет идут на армию. Украина, столкнувшаяся в прошлом году с рекордным дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь Запада. Однако новые пакеты помощи теперь выделяют после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка сократится, и киевским властям придется развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался, что у Украины нет денег на производство собственных вооружений, а западная помощь поступает медленно.
https://ria.ru/20250430/ukraina-2014431139.html
https://ria.ru/20250424/rada-2013149131.html
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в мире, украина, киев, нина южанина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, мвф
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В Раде рассказали о нехватке средств на ВСУ в 2025 году

Депутат Рады Железняк: денег на ВСУ в бюджете Украины на 2025 год не хватает

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В украинском бюджете не хватает порядка 200 миллиардов гривен на ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен", — написал он.
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По словам Железняка, в ближайшее время правительство внесет в Раду законопроект о поправках к бюджету.
В ноябре Верховная рада утвердила бюджет на 2025 год. Как уточнял Железняк, документ предусматривает рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен (95,5 миллиарда долларов), из них на оборону — 2,22 триллиона гривен (53,8 миллиарда долларов). Доход ожидается на уровне 2,3 триллиона гривен (55,8 миллиарда долларов), а внешнее финансирование — 38,4 миллиарда долларов.
В феврале нардеп Нина Южанина призвала сократить все гражданские расходы бюджета и перенаправить эти средства на финансирование военного сектора, поскольку обеспечение ВСУ оказалось на критическом уровне.
При этом в правительстве заявляли, что не могут поднять зарплаты учителям, поскольку все собственные поступления в бюджет идут на армию.
Украина, столкнувшаяся в прошлом году с рекордным дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь Запада. Однако новые пакеты помощи теперь выделяют после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка сократится, и киевским властям придется развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался, что у Украины нет денег на производство собственных вооружений, а западная помощь поступает медленно.
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