https://ria.ru/20250513/sredstv--2016617792.html

В Раде рассказали о нехватке средств на ВСУ в 2025 году

В Раде рассказали о нехватке средств на ВСУ в 2025 году - РИА Новости, 13.05.2025

В Раде рассказали о нехватке средств на ВСУ в 2025 году

В украинском бюджете не хватает порядка 200 миллиардов гривен на ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T09:05:00+03:00

2025-05-13T09:05:00+03:00

2025-05-13T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В украинском бюджете не хватает порядка 200 миллиардов гривен на ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. "В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен", — написал он. По словам Железняка, в ближайшее время правительство внесет в Раду законопроект о поправках к бюджету.В ноябре Верховная рада утвердила бюджет на 2025 год. Как уточнял Железняк, документ предусматривает рекордные расходы на уровне 3,94 триллиона гривен (95,5 миллиарда долларов), из них на оборону — 2,22 триллиона гривен (53,8 миллиарда долларов). Доход ожидается на уровне 2,3 триллиона гривен (55,8 миллиарда долларов), а внешнее финансирование — 38,4 миллиарда долларов.В феврале нардеп Нина Южанина призвала сократить все гражданские расходы бюджета и перенаправить эти средства на финансирование военного сектора, поскольку обеспечение ВСУ оказалось на критическом уровне.При этом в правительстве заявляли, что не могут поднять зарплаты учителям, поскольку все собственные поступления в бюджет идут на армию. Украина, столкнувшаяся в прошлом году с рекордным дефицитом бюджета в 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь Запада. Однако новые пакеты помощи теперь выделяют после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка сократится, и киевским властям придется развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался, что у Украины нет денег на производство собственных вооружений, а западная помощь поступает медленно.

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014431139.html

https://ria.ru/20250424/rada-2013149131.html

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в мире, украина, киев, нина южанина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, мвф