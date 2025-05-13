https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016659980.html

ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действия бойцов "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действия бойцов "Запада" за сутки - РИА Новости, 13.05.2025

ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действия бойцов "Запада" за сутки

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:56:00+03:00

2025-05-13T12:56:00+03:00

2025-05-13T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф