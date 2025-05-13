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ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действия бойцов "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действия бойцов "Запада" за сутки - РИА Новости, 13.05.2025
ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действия бойцов "Запада" за сутки
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:56:00+03:00
2025-05-13T12:56:00+03:00
2025-05-13T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск Харьковской области, Кировск, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
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ВСУ потеряли более 210 боевиков в зоне действия бойцов "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 210 боевиков и танк в зоне действия бойцов "Запада" за сутки