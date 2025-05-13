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В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016607119.html
В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками
В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками - РИА Новости, 13.05.2025
В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками
Саперы сводного отряда разминирования МЧС России обнаружили в Курской области украинский БПЛА самолетного типа, на планер которого были нанесены фашистские... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T06:22:00+03:00
2025-05-13T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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КУРСК, 13 май – РИА Новости. Саперы сводного отряда разминирования МЧС России обнаружили в Курской области украинский БПЛА самолетного типа, на планер которого были нанесены фашистские свастики, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Пилат". "При выполнении заявки от муниципалитета группой разминирования сводного отряда был обнаружен ударный беспилотник, на котором была нанесена фашистская свастика. Он был весь в свастиках. Боевую часть данного ударного беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине "нет фашизма", как говорят", - рассказал "Пилат". В сводном отряде уточнили , что БПЛА был обнаружен в конце апреля в одном из населенных пунктов Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками

Саперы МЧС обнаружили в Курской области украинский БПЛА с фашистскими свастиками

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы
Саперы - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 13 май – РИА Новости. Саперы сводного отряда разминирования МЧС России обнаружили в Курской области украинский БПЛА самолетного типа, на планер которого были нанесены фашистские свастики, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Пилат".
"При выполнении заявки от муниципалитета группой разминирования сводного отряда был обнаружен ударный беспилотник, на котором была нанесена фашистская свастика. Он был весь в свастиках. Боевую часть данного ударного беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине "нет фашизма", как говорят", - рассказал "Пилат".
Боец отряда на тренировке. - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Не люблю, когда чтут Бандеру". Зачем бойцы ВСУ переходят на сторону России
12 мая, 08:00
В сводном отряде уточнили , что БПЛА был обнаружен в конце апреля в одном из населенных пунктов Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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