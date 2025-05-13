https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016607119.html

В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками

В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками - РИА Новости, 13.05.2025

В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками

Саперы сводного отряда разминирования МЧС России обнаружили в Курской области украинский БПЛА самолетного типа, на планер которого были нанесены фашистские... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T06:22:00+03:00

2025-05-13T06:22:00+03:00

2025-05-13T06:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

валерий герасимов

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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КУРСК, 13 май – РИА Новости. Саперы сводного отряда разминирования МЧС России обнаружили в Курской области украинский БПЛА самолетного типа, на планер которого были нанесены фашистские свастики, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Пилат". "При выполнении заявки от муниципалитета группой разминирования сводного отряда был обнаружен ударный беспилотник, на котором была нанесена фашистская свастика. Он был весь в свастиках. Боевую часть данного ударного беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине "нет фашизма", как говорят", - рассказал "Пилат". В сводном отряде уточнили , что БПЛА был обнаружен в конце апреля в одном из населенных пунктов Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность