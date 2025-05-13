https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016604443.html

Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском

Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском - РИА Новости, 13.05.2025

Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском

Комплексное воздушное прикрытие подразделений российской группировки войск "Центр" организовали расчёты ЗРК "Бук-М3" на красноармейском направлении, рассказали... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T05:30:00+03:00

2025-05-13T05:30:00+03:00

2025-05-13T05:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Комплексное воздушное прикрытие подразделений российской группировки войск "Центр" организовали расчёты ЗРК "Бук-М3" на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчетов зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" организовали воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения противника на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что использование ЗРК "Бук-М3" позволяет эффективно перекрывать все высотные эшелоны и оперативно реагировать на различные типы угроз. За время спецоперации расчеты уже уничтожили десятки воздушных целей, включая ударные БПЛА "Байрактар", снаряды РСЗО HIMARS и современные крылатые ракеты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)