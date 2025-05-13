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Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском - РИА Новости, 13.05.2025
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05:30 13.05.2025 (обновлено: 05:31 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016604443.html
Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском
Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском - РИА Новости, 13.05.2025
Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском
Комплексное воздушное прикрытие подразделений российской группировки войск "Центр" организовали расчёты ЗРК "Бук-М3" на красноармейском направлении, рассказали... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:30:00+03:00
2025-05-13T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Комплексное воздушное прикрытие подразделений российской группировки войск "Центр" организовали расчёты ЗРК "Бук-М3" на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчетов зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" организовали воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения противника на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что использование ЗРК "Бук-М3" позволяет эффективно перекрывать все высотные эшелоны и оперативно реагировать на различные типы угроз. За время спецоперации расчеты уже уничтожили десятки воздушных целей, включая ударные БПЛА "Байрактар", снаряды РСЗО HIMARS и современные крылатые ракеты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском

Расчеты Бук-М3 прикрывают группировку войск Центр под Красноармейском

CC BY 4.0 / Минобороны России / Самоходная установка Бук-М3
Самоходная установка Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
CC BY 4.0 / Минобороны России /
Самоходная установка Бук-М3. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Комплексное воздушное прикрытие подразделений российской группировки войск "Центр" организовали расчёты ЗРК "Бук-М3" на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчетов зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" организовали воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения противника на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что использование ЗРК "Бук-М3" позволяет эффективно перекрывать все высотные эшелоны и оперативно реагировать на различные типы угроз. За время спецоперации расчеты уже уничтожили десятки воздушных целей, включая ударные БПЛА "Байрактар", снаряды РСЗО HIMARS и современные крылатые ракеты.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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