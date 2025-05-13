https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016604443.html
Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском
Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском - РИА Новости, 13.05.2025
Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском
Комплексное воздушное прикрытие подразделений российской группировки войск "Центр" организовали расчёты ЗРК "Бук-М3" на красноармейском направлении, рассказали... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:30:00+03:00
2025-05-13T05:30:00+03:00
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Комплексное воздушное прикрытие подразделений российской группировки войск "Центр" организовали расчёты ЗРК "Бук-М3" на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчетов зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" организовали воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения противника на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что использование ЗРК "Бук-М3" позволяет эффективно перекрывать все высотные эшелоны и оперативно реагировать на различные типы угроз. За время спецоперации расчеты уже уничтожили десятки воздушных целей, включая ударные БПЛА "Байрактар", снаряды РСЗО HIMARS и современные крылатые ракеты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты "Бук-М3" прикрывают российских военных под Красноармейском
Расчеты Бук-М3 прикрывают группировку войск Центр под Красноармейском
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Комплексное воздушное прикрытие подразделений российской группировки войск "Центр" организовали расчёты ЗРК "Бук-М3" на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчетов зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" соединения противовоздушной обороны группировки войск "Центр" организовали воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения противника на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что использование ЗРК "Бук-М3" позволяет эффективно перекрывать все высотные эшелоны и оперативно реагировать на различные типы угроз. За время спецоперации расчеты уже уничтожили десятки воздушных целей, включая ударные БПЛА "Байрактар", снаряды РСЗО HIMARS и современные крылатые ракеты.