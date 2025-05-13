https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016603871.html
Минобороны рассказало об освобождении Котляровки
Минобороны рассказало об освобождении Котляровки - РИА Новости, 13.05.2025
Минобороны рассказало об освобождении Котляровки
Минобороны РФ показало кадры освобождения Котляровки в ДНР военнослужащими российской группировки войск "Центр", посёлок был превращен в мощный укрепрайон ВСУ,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:26:00+03:00
2025-05-13T05:26:00+03:00
2025-05-13T08:40:00+03:00
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ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры освобождения Котляровки в ДНР военнослужащими российской группировки войск "Центр", посёлок был превращен в мощный укрепрайон ВСУ, сообщили в оборонном ведомстве. "Военнослужащие Алейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" освободили очередной населённый пункт на красноармейском направлении ДНР – поселок Котляровка. В самом посёлке не осталось практически ни одной постройки, но противник превратил его в мощный укрепленный район с развитой системой обороны, со множеством блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках", - сообщили в МО РФ. Там отметили, что штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника. Несмотря на массированные обстрелы, в том числе с использованием ствольной артиллерии и кассетных боеприпасов, а также постоянные атаки вражеских дронов, военнослужащие мелкими группами преодолели открытый участок местности с мощным противотанковым рвом и укрепились в лесопосадке, постепенно выбивая противника из его убежищ. "Активному наступлению штурмовых групп предшествовала активная артиллерийская подготовка района и атаки большим количеством FPV-дронов различных типов по укреплениям противника. Выбивание военнослужащих ВСУ из зданий и построек осуществлялось как при помощи ударных дронов, так и при помощи сбросов с разведывательных квадрокоптеров", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что в ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники типа "Баба-Яга". ВСУ, несмотря на отчаянные попытки удержать позиции, были вынуждены отступить, понеся серьёзные потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016614640_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_45405128a20c1bd33e39742a3693df08.jpg
Кадры освобождения поселка Котляровка в ДНР
Минобороны показало, как бойцы "Центра" освобождали поселок Котляровка в ДНР.
2025-05-13T05:26
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало об освобождении Котляровки
ВСУ превратили Котляровку, занятую российскими военными, в мощный укрепрайон
ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры освобождения Котляровки в ДНР военнослужащими российской группировки войск "Центр", посёлок был превращен в мощный укрепрайон ВСУ, сообщили в оборонном ведомстве.
"Военнослужащие Алейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" освободили очередной населённый пункт на красноармейском направлении ДНР
– поселок Котляровка. В самом посёлке не осталось практически ни одной постройки, но противник превратил его в мощный укрепленный район с развитой системой обороны, со множеством блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках", - сообщили в МО РФ
.
Там отметили, что штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника. Несмотря на массированные обстрелы, в том числе с использованием ствольной артиллерии и кассетных боеприпасов, а также постоянные атаки вражеских дронов, военнослужащие мелкими группами преодолели открытый участок местности с мощным противотанковым рвом и укрепились в лесопосадке, постепенно выбивая противника из его убежищ.
"Активному наступлению штурмовых групп предшествовала активная артиллерийская подготовка района и атаки большим количеством FPV-дронов различных типов по укреплениям противника. Выбивание военнослужащих ВСУ
из зданий и построек осуществлялось как при помощи ударных дронов, так и при помощи сбросов с разведывательных квадрокоптеров", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве добавили, что в ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники типа "Баба-Яга". ВСУ, несмотря на отчаянные попытки удержать позиции, были вынуждены отступить, понеся серьёзные потери.