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Минобороны рассказало об освобождении Котляровки - РИА Новости, 13.05.2025
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05:26 13.05.2025 (обновлено: 08:40 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016603871.html
Минобороны рассказало об освобождении Котляровки
Минобороны рассказало об освобождении Котляровки - РИА Новости, 13.05.2025
Минобороны рассказало об освобождении Котляровки
Минобороны РФ показало кадры освобождения Котляровки в ДНР военнослужащими российской группировки войск "Центр", посёлок был превращен в мощный укрепрайон ВСУ,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:26:00+03:00
2025-05-13T08:40:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры освобождения Котляровки в ДНР военнослужащими российской группировки войск "Центр", посёлок был превращен в мощный укрепрайон ВСУ, сообщили в оборонном ведомстве. "Военнослужащие Алейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" освободили очередной населённый пункт на красноармейском направлении ДНР – поселок Котляровка. В самом посёлке не осталось практически ни одной постройки, но противник превратил его в мощный укрепленный район с развитой системой обороны, со множеством блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках", - сообщили в МО РФ. Там отметили, что штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника. Несмотря на массированные обстрелы, в том числе с использованием ствольной артиллерии и кассетных боеприпасов, а также постоянные атаки вражеских дронов, военнослужащие мелкими группами преодолели открытый участок местности с мощным противотанковым рвом и укрепились в лесопосадке, постепенно выбивая противника из его убежищ. "Активному наступлению штурмовых групп предшествовала активная артиллерийская подготовка района и атаки большим количеством FPV-дронов различных типов по укреплениям противника. Выбивание военнослужащих ВСУ из зданий и построек осуществлялось как при помощи ударных дронов, так и при помощи сбросов с разведывательных квадрокоптеров", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что в ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники типа "Баба-Яга". ВСУ, несмотря на отчаянные попытки удержать позиции, были вынуждены отступить, понеся серьёзные потери.
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Кадры освобождения поселка Котляровка в ДНР
Минобороны показало, как бойцы "Центра" освобождали поселок Котляровка в ДНР.
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны рассказало об освобождении Котляровки

ВСУ превратили Котляровку, занятую российскими военными, в мощный укрепрайон

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ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры освобождения Котляровки в ДНР военнослужащими российской группировки войск "Центр", посёлок был превращен в мощный укрепрайон ВСУ, сообщили в оборонном ведомстве.
"Военнослужащие Алейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" освободили очередной населённый пункт на красноармейском направлении ДНР – поселок Котляровка. В самом посёлке не осталось практически ни одной постройки, но противник превратил его в мощный укрепленный район с развитой системой обороны, со множеством блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках", - сообщили в МО РФ.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Котляровка в ДНР
Группировка войск Центр освободила поселок Котляровка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Котляровка в ДНР
Там отметили, что штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника. Несмотря на массированные обстрелы, в том числе с использованием ствольной артиллерии и кассетных боеприпасов, а также постоянные атаки вражеских дронов, военнослужащие мелкими группами преодолели открытый участок местности с мощным противотанковым рвом и укрепились в лесопосадке, постепенно выбивая противника из его убежищ.
"Активному наступлению штурмовых групп предшествовала активная артиллерийская подготовка района и атаки большим количеством FPV-дронов различных типов по укреплениям противника. Выбивание военнослужащих ВСУ из зданий и построек осуществлялось как при помощи ударных дронов, так и при помощи сбросов с разведывательных квадрокоптеров", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве добавили, что в ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники типа "Баба-Яга". ВСУ, несмотря на отчаянные попытки удержать позиции, были вынуждены отступить, понеся серьёзные потери.
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