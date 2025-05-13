https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016603871.html

Минобороны рассказало об освобождении Котляровки

Минобороны рассказало об освобождении Котляровки - РИА Новости, 13.05.2025

Минобороны рассказало об освобождении Котляровки

Минобороны РФ показало кадры освобождения Котляровки в ДНР военнослужащими российской группировки войск "Центр", посёлок был превращен в мощный укрепрайон ВСУ,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T05:26:00+03:00

2025-05-13T05:26:00+03:00

2025-05-13T08:40:00+03:00

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ЛУГАНСК, 13 мая – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры освобождения Котляровки в ДНР военнослужащими российской группировки войск "Центр", посёлок был превращен в мощный укрепрайон ВСУ, сообщили в оборонном ведомстве. "Военнослужащие Алейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" освободили очередной населённый пункт на красноармейском направлении ДНР – поселок Котляровка. В самом посёлке не осталось практически ни одной постройки, но противник превратил его в мощный укрепленный район с развитой системой обороны, со множеством блиндажей и огневых точек, скрытых в лесопосадках", - сообщили в МО РФ. Там отметили, что штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника. Несмотря на массированные обстрелы, в том числе с использованием ствольной артиллерии и кассетных боеприпасов, а также постоянные атаки вражеских дронов, военнослужащие мелкими группами преодолели открытый участок местности с мощным противотанковым рвом и укрепились в лесопосадке, постепенно выбивая противника из его убежищ. "Активному наступлению штурмовых групп предшествовала активная артиллерийская подготовка района и атаки большим количеством FPV-дронов различных типов по укреплениям противника. Выбивание военнослужащих ВСУ из зданий и построек осуществлялось как при помощи ударных дронов, так и при помощи сбросов с разведывательных квадрокоптеров", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что в ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и тяжелые беспилотники типа "Баба-Яга". ВСУ, несмотря на отчаянные попытки удержать позиции, были вынуждены отступить, понеся серьёзные потери.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры освобождения поселка Котляровка в ДНР Минобороны показало, как бойцы "Центра" освобождали поселок Котляровка в ДНР. 2025-05-13T05:26 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины