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Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016603298.html
Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ
Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ
Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ в пригороде Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:16:00+03:00
2025-05-13T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ в пригороде Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. "В пригороде Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост запуска ударных БПЛА ВСУ. После боевой работы операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов подтвердили точное попадание снарядов и уничтожение выявленных целей", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что десантники использовали для уничтожения данных целей гаубицу Д-20. "Мы работаем в большей степени по автотранспорту (ВСУ – ред.), Нарушаем подвоз БК, продовольствия. Также работаем по опорным пунктам, по пунктам управления БПЛА", – процитировали в МО артиллериста с позывным "Буш". В МО сообщили, что работу орудий корректируют разведывательные беспилотники, а прикрывают от возможных атак ударных дронов ВСУ специальные группы прикрытия, готовые заблаговременно подать сигнал об опасности и сбить приближающийся к огневой позиции орудия беспилотник.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ

ВДВ уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ в пригороде Часова Яра в Донбассе

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ в пригороде Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"В пригороде Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост запуска ударных БПЛА ВСУ. После боевой работы операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов подтвердили точное попадание снарядов и уничтожение выявленных целей", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что десантники использовали для уничтожения данных целей гаубицу Д-20.
"Мы работаем в большей степени по автотранспорту (ВСУ – ред.), Нарушаем подвоз БК, продовольствия. Также работаем по опорным пунктам, по пунктам управления БПЛА", – процитировали в МО артиллериста с позывным "Буш".
В МО сообщили, что работу орудий корректируют разведывательные беспилотники, а прикрывают от возможных атак ударных дронов ВСУ специальные группы прикрытия, готовые заблаговременно подать сигнал об опасности и сбить приближающийся к огневой позиции орудия беспилотник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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