https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016603298.html

Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ

Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025

Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ

Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ в пригороде Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T05:16:00+03:00

2025-05-13T05:16:00+03:00

2025-05-13T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ в пригороде Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. "В пригороде Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост запуска ударных БПЛА ВСУ. После боевой работы операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов подтвердили точное попадание снарядов и уничтожение выявленных целей", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что десантники использовали для уничтожения данных целей гаубицу Д-20. "Мы работаем в большей степени по автотранспорту (ВСУ – ред.), Нарушаем подвоз БК, продовольствия. Также работаем по опорным пунктам, по пунктам управления БПЛА", – процитировали в МО артиллериста с позывным "Буш". В МО сообщили, что работу орудий корректируют разведывательные беспилотники, а прикрывают от возможных атак ударных дронов ВСУ специальные группы прикрытия, готовые заблаговременно подать сигнал об опасности и сбить приближающийся к огневой позиции орудия беспилотник.

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность