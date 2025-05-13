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Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ
Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ
Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ в пригороде Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:16:00+03:00
2025-05-13T05:16:00+03:00
2025-05-13T05:16:00+03:00
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ в пригороде Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. "В пригороде Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт и пост запуска ударных БПЛА ВСУ. После боевой работы операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов подтвердили точное попадание снарядов и уничтожение выявленных целей", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что десантники использовали для уничтожения данных целей гаубицу Д-20. "Мы работаем в большей степени по автотранспорту (ВСУ – ред.), Нарушаем подвоз БК, продовольствия. Также работаем по опорным пунктам, по пунктам управления БПЛА", – процитировали в МО артиллериста с позывным "Буш". В МО сообщили, что работу орудий корректируют разведывательные беспилотники, а прикрывают от возможных атак ударных дронов ВСУ специальные группы прикрытия, готовые заблаговременно подать сигнал об опасности и сбить приближающийся к огневой позиции орудия беспилотник.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские десантники уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ
ВДВ уничтожили опорный пункт и пост БПЛА ВСУ в пригороде Часова Яра в Донбассе