https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016603122.html

Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025

Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт временной дислокации украинских формирований в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T05:14:00+03:00

2025-05-13T05:14:00+03:00

2025-05-13T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт временной дислокации украинских формирований в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ. Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с выполнением лётчиками боевого задания. Сразу после сброса бомб самолёт выполняет манёвр, и падающие снаряды можно видеть из кабины истребителя-бомбардировщика.

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-34