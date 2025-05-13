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Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
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05:14 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016603122.html
Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт временной дислокации украинских формирований в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:14:00+03:00
2025-05-13T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт временной дислокации украинских формирований в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ. Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с выполнением лётчиками боевого задания. Сразу после сброса бомб самолёт выполняет манёвр, и падающие снаряды можно видеть из кабины истребителя-бомбардировщика.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016518052.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Минобороны: Су-34 уничтожил пункт временной дислокации украинских войск

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт временной дислокации украинских формирований в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар был нанесён по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - подчеркнули в МО РФ.
Кроме того, российское ведомство опубликовало видеоролик с выполнением лётчиками боевого задания. Сразу после сброса бомб самолёт выполняет манёвр, и падающие снаряды можно видеть из кабины истребителя-бомбардировщика.
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