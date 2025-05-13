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Ракетчики "Запада" уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами "Торнадо-С" - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 13.05.2025 (обновлено: 11:30 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/spetsoperatsiya-2016602973.html
Ракетчики "Запада" уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами "Торнадо-С"
Ракетчики "Запада" уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами "Торнадо-С" - РИА Новости, 13.05.2025
Ракетчики "Запада" уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами "Торнадо-С"
Ракетчики уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами РСЗО "Торнадо-С", сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:10:00+03:00
2025-05-13T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ракетчики уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами РСЗО "Торнадо-С", сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма."Ракетными войсками группировки войск нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации механизированной и штурмовой бригад ВСУ, в результате которого потери противника составили более 80 боевиков и десять единиц военной техники", — сказал он.Бигма добавил, что расчеты ПВО при этом ликвидировали 14 беспилотников самолетного типа. Также удалось уничтожить 11 минометных расчетов и 38 пунктов управления дронами.Как сообщали в Минобороны в понедельник, группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ при этом составили более 230 солдат.
https://ria.ru/20250513/svo-2016514448.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Ракетчики "Запада" уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами "Торнадо-С"

Группировка Запад двумя ударами Торнадо-С уничтожила более 80 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивные системы залпового огня "Торнадо-С"
Реактивные системы залпового огня Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ракетчики уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами РСЗО "Торнадо-С", сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.
"Ракетными войсками группировки войск нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации механизированной и штурмовой бригад ВСУ, в результате которого потери противника составили более 80 боевиков и десять единиц военной техники", — сказал он.
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Бигма добавил, что расчеты ПВО при этом ликвидировали 14 беспилотников самолетного типа. Также удалось уничтожить 11 минометных расчетов и 38 пунктов управления дронами.
Как сообщали в Минобороны в понедельник, группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ при этом составили более 230 солдат.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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