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Ракетчики "Запада" уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами "Торнадо-С"
Ракетчики "Запада" уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами "Торнадо-С" - РИА Новости, 13.05.2025
Ракетчики "Запада" уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами "Торнадо-С"
Ракетчики уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами РСЗО "Торнадо-С", сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T05:10:00+03:00
2025-05-13T05:10:00+03:00
2025-05-13T11:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ракетчики уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами РСЗО "Торнадо-С", сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма."Ракетными войсками группировки войск нанесено два удара управляемыми реактивными снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации механизированной и штурмовой бригад ВСУ, в результате которого потери противника составили более 80 боевиков и десять единиц военной техники", — сказал он.Бигма добавил, что расчеты ПВО при этом ликвидировали 14 беспилотников самолетного типа. Также удалось уничтожить 11 минометных расчетов и 38 пунктов управления дронами.Как сообщали в Минобороны в понедельник, группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ при этом составили более 230 солдат.
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Ракетчики "Запада" уничтожили 80 боевиков ВСУ ударами "Торнадо-С"
Группировка Запад двумя ударами Торнадо-С уничтожила более 80 боевиков ВСУ