https://ria.ru/20250513/sotsseti-2016602572.html

Эксперт рассказала, зачем соцсети хранят данные с удаленных аккаунтов

Эксперт рассказала, зачем соцсети хранят данные с удаленных аккаунтов - РИА Новости, 13.05.2025

Эксперт рассказала, зачем соцсети хранят данные с удаленных аккаунтов

Социальные сети продолжают хранить на серверах данные аккаунтов, которые пользователь удалил, несмотря на то, что профиль исчезает с публичных страниц, а... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T04:59:00+03:00

2025-05-13T04:59:00+03:00

2025-05-13T04:59:00+03:00

технологии

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Социальные сети продолжают хранить на серверах данные аккаунтов, которые пользователь удалил, несмотря на то, что профиль исчезает с публичных страниц, а фотографии и записи становятся недоступны для поиска - сохранение такой информации может пригодиться в случаях расследования преступлений, споров пользователей, а также для соблюдения финансовых и налоговых регуляций, рассказала РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская. "Социальные сети работают по определенным юридическим и коммерческим правилам. Во многих странах законы требуют от сервисов сохранять определенные данные пользователей на протяжении месяцев или даже лет после удаления аккаунта. Это может быть связано с расследованием преступлений, спорами пользователей, а также с необходимостью соблюдения финансовых и налоговых регуляций. Поэтому "удаленные" данные чаще всего просто перемещаются в тень – оставаясь на серверах, но вне поля зрения", - сказала Едемская. Она также отметила, что некоторые сервисы прописывают в пользовательском соглашении, что резервные копии профиля и контента могут храниться в течение определенного периода. Так, сообщения, переписка, фото и видео могут остаться на серверах до завершения полной очистки резервных копий, а информация о входах в аккаунт, IP-адресах и активности, могут храниться значительно дольше. Сохранение данных удаленных аккаунтов, добавила эксперт, объясняется также экономической целесообразностью: компании могут использовать их в маркетинговых исследованиях, развитии алгоритмов, построении поведенческих моделей и улучшении взаимодействия с сервисами. Сведения о частоте использования сервиса, характере публикуемого контента и структуре социальных связей помогает улучшать алгоритмы рекомендаций, трендовые механики и рекламные инструменты. "Дополнительно на длительность хранения влияют технические особенности инфраструктуры. Дата-центры используют многократное резервирование данных, что делает их полное и мгновенное удаление практически невозможным. Некоторые копии могут оставаться на серверах в течение продолжительного времени в рамках стандартных процедур бэкапа и восстановления. Даже после деактивации аккаунта данные продолжают "жить" в системах, ожидая окончательного удаления", - рассказала Едемская. По словам эксперта, полностью удалить данные из интернета невозможно - однако в силах пользователя их минимизировать. Важно посмотреть, указаны ли в пользовательском соглашении сроки хранения данных после удаления аккаунта. Если платформа дает возможность отправить запрос на полное удаление данных, этим стоит воспользоваться.

https://ria.ru/20250325/nelzya-2007075757.html

https://ria.ru/20241231/sayt-1992185540.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, общество