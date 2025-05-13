Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, зачем соцсети хранят данные с удаленных аккаунтов - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:59 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/sotsseti-2016602572.html
Эксперт рассказала, зачем соцсети хранят данные с удаленных аккаунтов
Эксперт рассказала, зачем соцсети хранят данные с удаленных аккаунтов - РИА Новости, 13.05.2025
Эксперт рассказала, зачем соцсети хранят данные с удаленных аккаунтов
Социальные сети продолжают хранить на серверах данные аккаунтов, которые пользователь удалил, несмотря на то, что профиль исчезает с публичных страниц, а... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T04:59:00+03:00
2025-05-13T04:59:00+03:00
технологии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93930/54/939305475_0:256:2593:1714_1920x0_80_0_0_7e6711a873403b6fc792284f7940c8b1.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Социальные сети продолжают хранить на серверах данные аккаунтов, которые пользователь удалил, несмотря на то, что профиль исчезает с публичных страниц, а фотографии и записи становятся недоступны для поиска - сохранение такой информации может пригодиться в случаях расследования преступлений, споров пользователей, а также для соблюдения финансовых и налоговых регуляций, рассказала РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская. "Социальные сети работают по определенным юридическим и коммерческим правилам. Во многих странах законы требуют от сервисов сохранять определенные данные пользователей на протяжении месяцев или даже лет после удаления аккаунта. Это может быть связано с расследованием преступлений, спорами пользователей, а также с необходимостью соблюдения финансовых и налоговых регуляций. Поэтому "удаленные" данные чаще всего просто перемещаются в тень – оставаясь на серверах, но вне поля зрения", - сказала Едемская. Она также отметила, что некоторые сервисы прописывают в пользовательском соглашении, что резервные копии профиля и контента могут храниться в течение определенного периода. Так, сообщения, переписка, фото и видео могут остаться на серверах до завершения полной очистки резервных копий, а информация о входах в аккаунт, IP-адресах и активности, могут храниться значительно дольше. Сохранение данных удаленных аккаунтов, добавила эксперт, объясняется также экономической целесообразностью: компании могут использовать их в маркетинговых исследованиях, развитии алгоритмов, построении поведенческих моделей и улучшении взаимодействия с сервисами. Сведения о частоте использования сервиса, характере публикуемого контента и структуре социальных связей помогает улучшать алгоритмы рекомендаций, трендовые механики и рекламные инструменты. "Дополнительно на длительность хранения влияют технические особенности инфраструктуры. Дата-центры используют многократное резервирование данных, что делает их полное и мгновенное удаление практически невозможным. Некоторые копии могут оставаться на серверах в течение продолжительного времени в рамках стандартных процедур бэкапа и восстановления. Даже после деактивации аккаунта данные продолжают "жить" в системах, ожидая окончательного удаления", - рассказала Едемская. По словам эксперта, полностью удалить данные из интернета невозможно - однако в силах пользователя их минимизировать. Важно посмотреть, указаны ли в пользовательском соглашении сроки хранения данных после удаления аккаунта. Если платформа дает возможность отправить запрос на полное удаление данных, этим стоит воспользоваться.
https://ria.ru/20250325/nelzya-2007075757.html
https://ria.ru/20241231/sayt-1992185540.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93930/54/939305475_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_7481caee94a2b4a0817e2f07a042e780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество
Технологии, Общество
Эксперт рассказала, зачем соцсети хранят данные с удаленных аккаунтов

Инженер Едемская: данные удаленных аккаунтов могут помочь в расследовании

© РИА НовостиСоциальная сеть
Социальная сеть - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости
Социальная сеть. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Социальные сети продолжают хранить на серверах данные аккаунтов, которые пользователь удалил, несмотря на то, что профиль исчезает с публичных страниц, а фотографии и записи становятся недоступны для поиска - сохранение такой информации может пригодиться в случаях расследования преступлений, споров пользователей, а также для соблюдения финансовых и налоговых регуляций, рассказала РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская.
"Социальные сети работают по определенным юридическим и коммерческим правилам. Во многих странах законы требуют от сервисов сохранять определенные данные пользователей на протяжении месяцев или даже лет после удаления аккаунта. Это может быть связано с расследованием преступлений, спорами пользователей, а также с необходимостью соблюдения финансовых и налоговых регуляций. Поэтому "удаленные" данные чаще всего просто перемещаются в тень – оставаясь на серверах, но вне поля зрения", - сказала Едемская.
Девушка на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Россиянам объяснили, какие фото нельзя хранить в телефоне
25 марта, 03:16
Она также отметила, что некоторые сервисы прописывают в пользовательском соглашении, что резервные копии профиля и контента могут храниться в течение определенного периода. Так, сообщения, переписка, фото и видео могут остаться на серверах до завершения полной очистки резервных копий, а информация о входах в аккаунт, IP-адресах и активности, могут храниться значительно дольше.
Сохранение данных удаленных аккаунтов, добавила эксперт, объясняется также экономической целесообразностью: компании могут использовать их в маркетинговых исследованиях, развитии алгоритмов, построении поведенческих моделей и улучшении взаимодействия с сервисами. Сведения о частоте использования сервиса, характере публикуемого контента и структуре социальных связей помогает улучшать алгоритмы рекомендаций, трендовые механики и рекламные инструменты.
"Дополнительно на длительность хранения влияют технические особенности инфраструктуры. Дата-центры используют многократное резервирование данных, что делает их полное и мгновенное удаление практически невозможным. Некоторые копии могут оставаться на серверах в течение продолжительного времени в рамках стандартных процедур бэкапа и восстановления. Даже после деактивации аккаунта данные продолжают "жить" в системах, ожидая окончательного удаления", - рассказала Едемская.
По словам эксперта, полностью удалить данные из интернета невозможно - однако в силах пользователя их минимизировать. Важно посмотреть, указаны ли в пользовательском соглашении сроки хранения данных после удаления аккаунта. Если платформа дает возможность отправить запрос на полное удаление данных, этим стоит воспользоваться.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Генеалогический сайт полностью удалит аккаунты россиян
31 декабря 2024, 19:25
 
ТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала