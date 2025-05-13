https://ria.ru/20250513/skhron-2016636598.html

В ЛНР нашли схрон со взрывчаткой

В ЛНР нашли схрон со взрывчаткой - РИА Новости, 13.05.2025

В ЛНР нашли схрон со взрывчаткой

Более 70 килограмм взрывчатки обнаружили росгвардейцы в замаскированном схроне на территории ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:54:00+03:00

2025-05-13T10:54:00+03:00

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Более 70 килограмм взрывчатки обнаружили росгвардейцы в замаскированном схроне на территории ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "Тайник с взрывоопасными предметами найден в лесополосе при отработке оперативной информации от сотрудников ФСБ России и собственной безопасности ведомства. После обследования местности специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН извлекли из схрона секцию детонирующего кабеля для машины дистанционного разминирования общей массой более 70 кг", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что найденное вывезли на специализированный полигон для дальнейшего уничтожения.

https://ria.ru/20240907/mina-1971285911.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии