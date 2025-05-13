https://ria.ru/20250513/skhron-2016636598.html
В ЛНР нашли схрон со взрывчаткой
В ЛНР нашли схрон со взрывчаткой - РИА Новости, 13.05.2025
В ЛНР нашли схрон со взрывчаткой
Более 70 килограмм взрывчатки обнаружили росгвардейцы в замаскированном схроне на территории ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:54:00+03:00
2025-05-13T10:54:00+03:00
2025-05-13T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Более 70 килограмм взрывчатки обнаружили росгвардейцы в замаскированном схроне на территории ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "Тайник с взрывоопасными предметами найден в лесополосе при отработке оперативной информации от сотрудников ФСБ России и собственной безопасности ведомства. После обследования местности специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН извлекли из схрона секцию детонирующего кабеля для машины дистанционного разминирования общей массой более 70 кг", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что найденное вывезли на специализированный полигон для дальнейшего уничтожения.
https://ria.ru/20240907/mina-1971285911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОМОН России
В ЛНР нашли схрон со взрывчаткой
Росгвардия обнаружила более 70 кг взрывчатки в замаскированном схроне в ЛНР