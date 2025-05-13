https://ria.ru/20250513/sk-2016724367.html

В Саратове нашли мертвыми мать с двумя детьми

В Саратове нашли мертвыми мать с двумя детьми - РИА Новости, 13.05.2025

В Саратове нашли мертвыми мать с двумя детьми

Тела матери с двумя детьми обнаружены в гараже в Саратове, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:23:00+03:00

2025-05-13T17:23:00+03:00

2025-05-13T17:41:00+03:00

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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Тела матери с двумя детьми обнаружены в гараже в Саратове, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По факту обнаружения тел двух несовершеннолетних в городе Саратове возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что 13 мая 2025 года в одном из гаражей ГСК "Жигули" города Саратова в салоне автомобиля были обнаружены тела двух малолетних девочек 3 и 7 лет. Рядом в гараже обнаружено тело их матери", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили журналистам, что дело возбуждено по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних". Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения. "Проведены осмотр места происшествия, изъяты необходимые предметы, назначены судебные экспертизы. Признаков насильственной смерти при осмотре тел несовершеннолетних не обнаружено. Продолжается проведение следственных действий", - отмечается в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела.

https://ria.ru/20250513/mladenets-2016707652.html

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)