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Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами - РИА Новости, 13.05.2025
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22:03 13.05.2025 (обновлено: 22:15 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/simonjan-2016766799.html
Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами
Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами - РИА Новости, 13.05.2025
Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами
Много российских журналистов погибло на фронте и там, где нет военных действий, из-за целенаправленных атак противника, но Россия не воюет с журналистами, даже... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T22:03:00+03:00
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белоруссия
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МИНСК, 13 мая — РИА Новости. Много российских журналистов погибло на фронте и там, где нет военных действий, из-за целенаправленных атак противника, но Россия не воюет с журналистами, даже если их высказывания ей не нравятся, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Много наших коллег погибло, к сожалению. Много погибло, много ранено. (Военный корреспондент ВГТРК. — Прим. ред.) Женя Поддубный чудом выжил. На меня было не одно покушение. Слава Богу, они не были все доведены до конца", — сказала Симоньян в интервью телеканалу "Беларусь 1". На замечание, что ни Россия, ни Белоруссия не делают ничего подобного в отношении западных журналистов, главный редактор ответила: "Я вам так скажу. Волкодав прав, а людоед нет". "Если мы будем такими же, как они, — тогда чем же мы правы? Тогда мы не правы, ведь они не правы. Я очень рада, что мы не такие же, как они. Я рада, что мы не действуем террористическими методами, что мы не воюем с журналистами, даже если их высказывания нам не нравятся. Что мы, несмотря на все то, что они по отношению к нам творят, не превращаемся в людоедов и остаемся волкодавами", — сказала Симоньян.
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россия, белоруссия, маргарита симоньян, вгтрк, общество
Россия, Белоруссия, Маргарита Симоньян, ВГТРК, Общество
Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами

Симоньян: Россия не воюет с журналистами, даже если они не нравятся

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МИНСК, 13 мая — РИА Новости. Много российских журналистов погибло на фронте и там, где нет военных действий, из-за целенаправленных атак противника, но Россия не воюет с журналистами, даже если их высказывания ей не нравятся, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Много наших коллег погибло, к сожалению. Много погибло, много ранено. (Военный корреспондент ВГТРК. — Прим. ред.) Женя Поддубный чудом выжил. На меня было не одно покушение. Слава Богу, они не были все доведены до конца", — сказала Симоньян в интервью телеканалу "Беларусь 1".
На замечание, что ни Россия, ни Белоруссия не делают ничего подобного в отношении западных журналистов, главный редактор ответила: "Я вам так скажу. Волкодав прав, а людоед нет".
"Если мы будем такими же, как они, — тогда чем же мы правы? Тогда мы не правы, ведь они не правы. Я очень рада, что мы не такие же, как они. Я рада, что мы не действуем террористическими методами, что мы не воюем с журналистами, даже если их высказывания нам не нравятся. Что мы, несмотря на все то, что они по отношению к нам творят, не превращаемся в людоедов и остаемся волкодавами", — сказала Симоньян.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
МИД назвал ситуацию с безопасностью российских журналистов критической
3 мая, 10:34
 
РоссияБелоруссияМаргарита СимоньянВГТРКОбщество
 
 
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