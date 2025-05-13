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Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами

Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами - РИА Новости, 13.05.2025

Симоньян сравнила с людоедством войну с журналистами

Много российских журналистов погибло на фронте и там, где нет военных действий, из-за целенаправленных атак противника, но Россия не воюет с журналистами, даже... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T22:03:00+03:00

2025-05-13T22:03:00+03:00

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МИНСК, 13 мая — РИА Новости. Много российских журналистов погибло на фронте и там, где нет военных действий, из-за целенаправленных атак противника, но Россия не воюет с журналистами, даже если их высказывания ей не нравятся, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Много наших коллег погибло, к сожалению. Много погибло, много ранено. (Военный корреспондент ВГТРК. — Прим. ред.) Женя Поддубный чудом выжил. На меня было не одно покушение. Слава Богу, они не были все доведены до конца", — сказала Симоньян в интервью телеканалу "Беларусь 1". На замечание, что ни Россия, ни Белоруссия не делают ничего подобного в отношении западных журналистов, главный редактор ответила: "Я вам так скажу. Волкодав прав, а людоед нет". "Если мы будем такими же, как они, — тогда чем же мы правы? Тогда мы не правы, ведь они не правы. Я очень рада, что мы не такие же, как они. Я рада, что мы не действуем террористическими методами, что мы не воюем с журналистами, даже если их высказывания нам не нравятся. Что мы, несмотря на все то, что они по отношению к нам творят, не превращаемся в людоедов и остаемся волкодавами", — сказала Симоньян.

https://ria.ru/20250503/mid-2014756460.html

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россия, белоруссия, маргарита симоньян, вгтрк, общество