Рейтинг@Mail.ru
Умерла народная артистка России Ольга Широкова - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:51 13.05.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/shirokova-2016648029.html
Умерла народная артистка России Ольга Широкова
Умерла народная артистка России Ольга Широкова - РИА Новости, 13.05.2025
Умерла народная артистка России Ольга Широкова
Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского театрального центра "Вишневый сад". РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:51:00+03:00
2025-05-13T12:39:00+03:00
культура
россия
москва
общество
сара бернар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016647436_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_3e4bcd7875c357155691359e223d35d6.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского театрального центра "Вишневый сад"."Двенадцатого мая на 80-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства, актриса театра и кино Ольга Александровна Широкова", — говорится в публикации.В центре подчеркнули, что Широкова была выдающейся актрисой, символом театра. Среди ее лучших ролей:"Способная создать яркий и запоминающийся образ в любой роли, она умела наполнить своих героинь теплотой, светом и стремлением к гармонии и любви, несмотря на превратности судьбы. И вот "Вишневый сад" словно осиротел. Вся жизнь Ольги Александровны принадлежала служению театру, который был ее Домом и Вселенной!" — подчеркнули в театре.О месте и времени прощания сообщат позже. Широкова родилась 12 декабря 1945 года. В 1967-м окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне — РАТИ), курс В. Остальского. В том же году ее пригласили в труппу МХАТ имени Горького, где артистка прослужила 27 лет. С 1995 года — ведущая актриса Московского театрального центра "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016647436_66:0:1203:853_1920x0_80_0_0_b531e747e113102c133b2d5d4edeafb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, общество, сара бернар
Культура, Россия, Москва, Общество, Сара Бернар
Умерла народная артистка России Ольга Широкова

Народная артистка России Ольга Широкова умерла на 80-м году жизни

© Фото : пресс-служба Московского театрального центра "Вишневый сад"Народная артистка России Ольга Широкова
Народная артистка России Ольга Широкова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : пресс-служба Московского театрального центра "Вишневый сад"
Народная артистка России Ольга Широкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского театрального центра "Вишневый сад".
"Двенадцатого мая на 80-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства, актриса театра и кино Ольга Александровна Широкова", — говорится в публикации.
В центре подчеркнули, что Широкова была выдающейся актрисой, символом театра. Среди ее лучших ролей:
  • Аманда в "Стеклянном зверинце" Т. Уильямса;
  • Эдда в "Танго бабочки" А. Николаи;
  • Лидия Жербер в "Старомодной комедии" А. Арбузова;
  • Ольга Берггольц в спектакле "Как быстро кончается жизнь…";
  • Сара Бернар в "Смехе лангусты" Д. Маррелла;
  • Раневская в "Вишневом саде" А. Чехова;
  • Мурзавецкая в "Волках и овцах" А. Островского.
"Способная создать яркий и запоминающийся образ в любой роли, она умела наполнить своих героинь теплотой, светом и стремлением к гармонии и любви, несмотря на превратности судьбы. И вот "Вишневый сад" словно осиротел. Вся жизнь Ольги Александровны принадлежала служению театру, который был ее Домом и Вселенной!" — подчеркнули в театре.
О месте и времени прощания сообщат позже.
Широкова родилась 12 декабря 1945 года. В 1967-м окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне — РАТИ), курс В. Остальского. В том же году ее пригласили в труппу МХАТ имени Горького, где артистка прослужила 27 лет. С 1995 года — ведущая актриса Московского театрального центра "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина.
 
КультураРоссияМоскваОбществоСара Бернар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала