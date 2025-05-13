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Умерла народная артистка России Ольга Широкова
Умерла народная артистка России Ольга Широкова - РИА Новости, 13.05.2025
Умерла народная артистка России Ольга Широкова
Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского театрального центра "Вишневый сад". РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:51:00+03:00
2025-05-13T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе Московского театрального центра "Вишневый сад"."Двенадцатого мая на 80-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства, актриса театра и кино Ольга Александровна Широкова", — говорится в публикации.В центре подчеркнули, что Широкова была выдающейся актрисой, символом театра. Среди ее лучших ролей:"Способная создать яркий и запоминающийся образ в любой роли, она умела наполнить своих героинь теплотой, светом и стремлением к гармонии и любви, несмотря на превратности судьбы. И вот "Вишневый сад" словно осиротел. Вся жизнь Ольги Александровны принадлежала служению театру, который был ее Домом и Вселенной!" — подчеркнули в театре.О месте и времени прощания сообщат позже. Широкова родилась 12 декабря 1945 года. В 1967-м окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне — РАТИ), курс В. Остальского. В том же году ее пригласили в труппу МХАТ имени Горького, где артистка прослужила 27 лет. С 1995 года — ведущая актриса Московского театрального центра "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина.
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россия, москва, общество, сара бернар
Культура, Россия, Москва, Общество, Сара Бернар
Умерла народная артистка России Ольга Широкова
Народная артистка России Ольга Широкова умерла на 80-м году жизни
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе
Московского театрального центра "Вишневый сад".
"Двенадцатого мая на 80-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства, актриса театра и кино Ольга Александровна Широкова", — говорится в публикации.
В центре подчеркнули, что Широкова была выдающейся актрисой, символом театра. Среди ее лучших ролей:
- Аманда в "Стеклянном зверинце" Т. Уильямса;
- Эдда в "Танго бабочки" А. Николаи;
- Лидия Жербер в "Старомодной комедии" А. Арбузова;
- Ольга Берггольц в спектакле "Как быстро кончается жизнь…";
- Сара Бернар в "Смехе лангусты" Д. Маррелла;
- Раневская в "Вишневом саде" А. Чехова;
- Мурзавецкая в "Волках и овцах" А. Островского.
"Способная создать яркий и запоминающийся образ в любой роли, она умела наполнить своих героинь теплотой, светом и стремлением к гармонии и любви, несмотря на превратности судьбы. И вот "Вишневый сад" словно осиротел. Вся жизнь Ольги Александровны принадлежала служению театру, который был ее Домом и Вселенной!" — подчеркнули в театре.
О месте и времени прощания сообщат позже.
Широкова родилась 12 декабря 1945 года. В 1967-м окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне — РАТИ), курс В. Остальского. В том же году ее пригласили в труппу МХАТ имени Горького, где артистка прослужила 27 лет. С 1995 года — ведущая актриса Московского театрального центра "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина.