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Во Владимирской области умер сын актрисы Шавриной, осужденный за наркотики - РИА Новости, 13.05.2025
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11:42 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/shavrin-2016645584.html
Во Владимирской области умер сын актрисы Шавриной, осужденный за наркотики
Во Владимирской области умер сын актрисы Шавриной, осужденный за наркотики - РИА Новости, 13.05.2025
Во Владимирской области умер сын актрисы Шавриной, осужденный за наркотики
Осужденный за наркотики сын артистки Екатерины Шавриной Григорий умер в тюремной больнице во Владимирской области, сообщил РИА Новости председатель Общественной РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:42:00+03:00
2025-05-13T11:42:00+03:00
происшествия
владимирская область
россия
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екатерина шаврина
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РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Осужденный за наркотики сын артистки Екатерины Шавриной Григорий умер в тюремной больнице во Владимирской области, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Сергей Яжан. "Отбывал наказание в ИК-6 (во Владимирской области – ред.). А в ИК-3 находится областная больница ФСИН. Ему стало плохо, с ИК-6 его повезли в больницу… То, что он умер, я могу сказать, что это так", - сообщил Яжан, уточнив, что речь идет о Григории Шаврине. По его словам, работает Следственный комитет, окончательные выводы будут после экспертизы. Предварительно, причиной стали проблемы с сердцем. В правоохранительных структурах РИА Новости уточнили, что смерть наступила вечером 11 мая. В СУСК по Владимирской области агентству сообщили, что проводится проверка по факту смерти Григория Шаврина 1963 года рождения. По предварительным данным, признаков криминального характера нет. По данным сайта Щербинского районного суда Москвы, приговором от сентября 2024 года Шаврин получил 4,5 года колонии строгого режима по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере). ИК-6 - колония строгого режима в селе Мелехово Владимирской области. Комментариями представителя Екатерины Шавриной РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20241029/akter-1980716571.html
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происшествия, владимирская область, россия, москва, екатерина шаврина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Владимирская область, Россия, Москва, Екатерина Шаврина, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Во Владимирской области умер сын актрисы Шавриной, осужденный за наркотики

Осужденный за наркотики сын Екатерины Шавриной Григорий умер во владимирской ИК

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Осужденный за наркотики сын артистки Екатерины Шавриной Григорий умер в тюремной больнице во Владимирской области, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Сергей Яжан.
"Отбывал наказание в ИК-6 (во Владимирской области – ред.). А в ИК-3 находится областная больница ФСИН. Ему стало плохо, с ИК-6 его повезли в больницу… То, что он умер, я могу сказать, что это так", - сообщил Яжан, уточнив, что речь идет о Григории Шаврине.
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По его словам, работает Следственный комитет, окончательные выводы будут после экспертизы. Предварительно, причиной стали проблемы с сердцем.
В правоохранительных структурах РИА Новости уточнили, что смерть наступила вечером 11 мая.
В СУСК по Владимирской области агентству сообщили, что проводится проверка по факту смерти Григория Шаврина 1963 года рождения. По предварительным данным, признаков криминального характера нет.
По данным сайта Щербинского районного суда Москвы, приговором от сентября 2024 года Шаврин получил 4,5 года колонии строгого режима по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).
ИК-6 - колония строгого режима в селе Мелехово Владимирской области.
Комментариями представителя Екатерины Шавриной РИА Новости не располагает.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияМоскваЕкатерина ШавринаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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