https://ria.ru/20250513/sever-2016626531.html

Правительство расширило льготы на отпуск для бойцов СВО с Крайнего Севера

Правительство расширило льготы на отпуск для бойцов СВО с Крайнего Севера - РИА Новости, 13.05.2025

Правительство расширило льготы на отпуск для бойцов СВО с Крайнего Севера

Правительство РФ расширило гарантии бесплатного проезда к месту отпуска для работников Крайнего Севера, которые были мобилизованы или заключили контракт на... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:09:00+03:00

2025-05-13T10:09:00+03:00

2025-05-13T10:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ расширило гарантии бесплатного проезда к месту отпуска для работников Крайнего Севера, которые были мобилизованы или заключили контракт на службу в зоне СВО, на участников спецоперации в составе войск Росгвардии, сообщили в российском кабмине. "Граждане, работающие на Крайнем Севере, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту в составе войск Росгвардии и участвующие в специальной военной операции, смогут воспользоваться положенной по закону компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно после возвращения со службы. Постановление правительства об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Уточняется, что гарантия бесплатного проезда к месту отпуска и обратно для всех мобилизованных и служащих по контракту участников СВО из числа граждан, работающих на Крайнем Севере, сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту. Ранее она действовала один год. Как напомнили в кабмине, право на компенсацию по закону имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в два года за счёт работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. "По Трудовому кодексу с мобилизованными или подписавшими контракт на прохождение военной службы в составе Вооружённых Сил России трудовой договор по месту работы приостанавливается, но сохраняется. Таким образом, право на компенсацию проезда в отпуск и обратно у тех из них, кто работает на Крайнем Севере, остаётся. Чтобы такие граждане смогли воспользоваться льготой после возвращения, правительство ранее приняло решение закрепить эту норму постановлением. Теперь она распространяется и на тех работников Крайнего Севера, кто выполняет задачи специальной военной операции в составе войск Росгвардии", - резюмировали в правительстве РФ.

https://ria.ru/20250512/proekt-2016587422.html

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здоровье - общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)