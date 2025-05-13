https://ria.ru/20250513/selkhozproizvoditeli--2016707197.html
Путин рассказал о просьбе сельхозпроизводителей по вопросу западных фирм
Путин рассказал о просьбе сельхозпроизводителей по вопросу западных фирм - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал о просьбе сельхозпроизводителей по вопросу западных фирм
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как отечественные сельхозпроизводители просили его не пускать обратно в Россию западные компании. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:08:00+03:00
2025-05-13T16:08:00+03:00
2025-05-13T16:09:00+03:00
россия
владимир путин
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всемирная торговая организация (вто)
экономика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как отечественные сельхозпроизводители просили его не пускать обратно в Россию западные компании. "Где-то на рубеже 2018-2019 годов, когда аграрный сектор, в принципе, набрал достаточно темпа для своего развития, начал, по сути, закрывать все базовые потребности российского рынка продовольствия - и тогда сельхозпроизводители мне прямо на прямой встрече говорили: "Только не пускайте никого назад", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Путин отметил, что это связано в том числе с тем, что западные компании "жульничают", подписывая документы в рамках всемирной торговой организации (ВТО) о запрете на субсидии в разных сферах, но при этом "скрытые субсидии в огромных количествах все равно идут".
https://ria.ru/20250513/putin-2016702743.html
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россия, владимир путин, деловая россия, всемирная торговая организация (вто), экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика
Путин рассказал о просьбе сельхозпроизводителей по вопросу западных фирм
Сельхозпроизводители просили Путина не пускать западные компании обратно в РФ