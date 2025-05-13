Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о просьбе сельхозпроизводителей по вопросу западных фирм - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 13.05.2025 (обновлено: 16:09 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/selkhozproizvoditeli--2016707197.html
Путин рассказал о просьбе сельхозпроизводителей по вопросу западных фирм
Путин рассказал о просьбе сельхозпроизводителей по вопросу западных фирм - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал о просьбе сельхозпроизводителей по вопросу западных фирм
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как отечественные сельхозпроизводители просили его не пускать обратно в Россию западные компании. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:08:00+03:00
2025-05-13T16:09:00+03:00
россия
владимир путин
деловая россия
всемирная торговая организация (вто)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как отечественные сельхозпроизводители просили его не пускать обратно в Россию западные компании. "Где-то на рубеже 2018-2019 годов, когда аграрный сектор, в принципе, набрал достаточно темпа для своего развития, начал, по сути, закрывать все базовые потребности российского рынка продовольствия - и тогда сельхозпроизводители мне прямо на прямой встрече говорили: "Только не пускайте никого назад", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Путин отметил, что это связано в том числе с тем, что западные компании "жульничают", подписывая документы в рамках всемирной торговой организации (ВТО) о запрете на субсидии в разных сферах, но при этом "скрытые субсидии в огромных количествах все равно идут".
https://ria.ru/20250513/putin-2016702743.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, деловая россия, всемирная торговая организация (вто), экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика
Путин рассказал о просьбе сельхозпроизводителей по вопросу западных фирм

Сельхозпроизводители просили Путина не пускать западные компании обратно в РФ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как отечественные сельхозпроизводители просили его не пускать обратно в Россию западные компании.
"Где-то на рубеже 2018-2019 годов, когда аграрный сектор, в принципе, набрал достаточно темпа для своего развития, начал, по сути, закрывать все базовые потребности российского рынка продовольствия - и тогда сельхозпроизводители мне прямо на прямой встрече говорили: "Только не пускайте никого назад", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Путин отметил, что это связано в том числе с тем, что западные компании "жульничают", подписывая документы в рамках всемирной торговой организации (ВТО) о запрете на субсидии в разных сферах, но при этом "скрытые субсидии в огромных количествах все равно идут".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал одну из главных проблем российской экономики
Вчера, 15:54
 
РоссияВладимир ПутинДеловая РоссияВсемирная торговая организация (ВТО)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала