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Канцлер Германии пригрозил России новыми санкциями - РИА Новости, 13.05.2025
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14:58 13.05.2025 (обновлено: 17:42 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/sanktsii-2016686775.html
Канцлер Германии пригрозил России новыми санкциями
Канцлер Германии пригрозил России новыми санкциями - РИА Новости, 13.05.2025
Канцлер Германии пригрозил России новыми санкциями
Европейские страны расширят санкции в отношении России, если не будет прогресса в вопросе прекращения огня на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:58:00+03:00
2025-05-13T17:42:00+03:00
в мире
германия
россия
украина
фридрих мерц
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европейские страны расширят санкции в отношении России, если не будет прогресса в вопросе прекращения огня на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц."Мы пришли к соглашению, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы будем работать вместе на европейском уровне над значительным ужесточением санкций. Уже сформулирован 17-й пакет санкций Евросоюза. Мы одобрим его и будем выступать за дальнейшие санкции в случае, если российское руководство не согласится с предложениями, которые мы вместе сделали в прошлые выходные... Мы рассмотрим другие области, такие как энергетический сектор и финансовый рынок", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в Берлине.Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте правительства Германии.Канцлер ФРГ приветствовал готовность Владимира Зеленского поехать на переговоры с Россией в Турцию. Мерц утверждает, что теперь от российского президента Владимира Путина зависит, примет ли он предложение о переговорах и согласится ли на прекращение огня."В выходные, после того как мы вернулись из Киева, мы всё воскресенье вели интенсивные телефонные переговоры, в том числе с американским правительством, и пришли к соглашению, что несмотря на продолжающиеся бомбардировки Украины, Зеленский решил поехать в Стамбул в четверг и принять предложение (президента РФ Владимира) Путина о начале переговоров в четверг в Стамбуле. Мы обсудили это с ним и согласились с ним по этому поводу. Он поставил условие, что по крайней мере во время переговоров или с началом переговоров в Стамбуле бомбардировки и атаки на гражданскую инфраструктуру и гражданское население Украины должны быть прекращены", - добавил Мерц.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.Во вторник глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает возможной встречи российской и украинской стороны в Стамбуле в четверг.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/es-2016561597.html
https://ria.ru/20250512/evropa-2016408439.html
https://ria.ru/20250513/sanktsii-2016616789.html
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в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Канцлер Германии пригрозил России новыми санкциями

Мерц угрожает РФ санкциями при отсутствии прогресса по урегулированию на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Европейские страны расширят санкции в отношении России, если не будет прогресса в вопросе прекращения огня на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы пришли к соглашению, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы будем работать вместе на европейском уровне над значительным ужесточением санкций. Уже сформулирован 17-й пакет санкций Евросоюза. Мы одобрим его и будем выступать за дальнейшие санкции в случае, если российское руководство не согласится с предложениями, которые мы вместе сделали в прошлые выходные... Мы рассмотрим другие области, такие как энергетический сектор и финансовый рынок", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в Берлине.
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Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте правительства Германии.
Канцлер ФРГ приветствовал готовность Владимира Зеленского поехать на переговоры с Россией в Турцию. Мерц утверждает, что теперь от российского президента Владимира Путина зависит, примет ли он предложение о переговорах и согласится ли на прекращение огня.
"В выходные, после того как мы вернулись из Киева, мы всё воскресенье вели интенсивные телефонные переговоры, в том числе с американским правительством, и пришли к соглашению, что несмотря на продолжающиеся бомбардировки Украины, Зеленский решил поехать в Стамбул в четверг и принять предложение (президента РФ Владимира) Путина о начале переговоров в четверг в Стамбуле. Мы обсудили это с ним и согласились с ним по этому поводу. Он поставил условие, что по крайней мере во время переговоров или с началом переговоров в Стамбуле бомбардировки и атаки на гражданскую инфраструктуру и гражданское население Украины должны быть прекращены", - добавил Мерц.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
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Во вторник глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает возможной встречи российской и украинской стороны в Стамбуле в четверг.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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