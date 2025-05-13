Из-под завалов после атаки ВСУ в Рыльске достали тело мужчины
Хинштейн: из-под завалов после атаки ВСУ в курском Рыльске извлекли тело мужчины
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КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Тело 39-летнего мужчины достали из-под завалов после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"К сожалению, выросло число жертв подлой атаки ВСУ по городу Рыльску. Из-под завалов разрушенной гостиницы извлечено тело 39-летнего мужчины, гражданина Узбекистана. Искренние соболезнования близким", - написал Хинштейн.
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Он добавил, что ещё двое пострадавших при атаке мужчин сейчас в тяжёлом состоянии находятся в Курской областной больнице.
"Медики делают всё возможное, чтобы их спасти", - добавил врио губернатора региона.
Вечером в воскресенье Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилёта серьёзно повреждена гостиница на въезде в город, три человека получили увечья, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их состояние тяжёлое, жизни ещё одной женщины ничего не угрожает.
Российские следователи завели уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области 11 мая с использованием РСЗО HIMARS, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 11 мая украинские боевики, используя РСЗО, целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске. Отмечалось, что в результате атаки полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов.
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