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Из-под завалов после атаки ВСУ в Рыльске достали тело мужчины - РИА Новости, 13.05.2025
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15:15 13.05.2025 (обновлено: 15:45 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/rylsk-2016690822.html
Из-под завалов после атаки ВСУ в Рыльске достали тело мужчины
Из-под завалов после атаки ВСУ в Рыльске достали тело мужчины - РИА Новости, 13.05.2025
Из-под завалов после атаки ВСУ в Рыльске достали тело мужчины
Тело 39-летнего мужчины достали из-под завалов после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:15:00+03:00
2025-05-13T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
происшествия
курская область
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КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Тело 39-летнего мужчины достали из-под завалов после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."К сожалению, выросло число жертв подлой атаки ВСУ по городу Рыльску. Из-под завалов разрушенной гостиницы извлечено тело 39-летнего мужчины, гражданина Узбекистана. Искренние соболезнования близким", - написал Хинштейн.Он добавил, что ещё двое пострадавших при атаке мужчин сейчас в тяжёлом состоянии находятся в Курской областной больнице."Медики делают всё возможное, чтобы их спасти", - добавил врио губернатора региона.Вечером в воскресенье Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилёта серьёзно повреждена гостиница на въезде в город, три человека получили увечья, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их состояние тяжёлое, жизни ещё одной женщины ничего не угрожает.Российские следователи завели уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области 11 мая с использованием РСЗО HIMARS, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, 11 мая украинские боевики, используя РСЗО, целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске. Отмечалось, что в результате атаки полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов.
https://ria.ru/20250512/dron-2016554995.html
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рыльск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Происшествия, Курская область
Из-под завалов после атаки ВСУ в Рыльске достали тело мужчины

Хинштейн: из-под завалов после атаки ВСУ в курском Рыльске извлекли тело мужчины

© Следком/TelegramРабота СК РФ на месте обстрела ВСУ Рыльска в Курской области
Работа СК РФ на месте обстрела ВСУ Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Следком/Telegram
Работа СК РФ на месте обстрела ВСУ Рыльска в Курской области
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КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Тело 39-летнего мужчины достали из-под завалов после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, ещё двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"К сожалению, выросло число жертв подлой атаки ВСУ по городу Рыльску. Из-под завалов разрушенной гостиницы извлечено тело 39-летнего мужчины, гражданина Узбекистана. Искренние соболезнования близким", - написал Хинштейн.
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Он добавил, что ещё двое пострадавших при атаке мужчин сейчас в тяжёлом состоянии находятся в Курской областной больнице.
"Медики делают всё возможное, чтобы их спасти", - добавил врио губернатора региона.
Вечером в воскресенье Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилёта серьёзно повреждена гостиница на въезде в город, три человека получили увечья, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их состояние тяжёлое, жизни ещё одной женщины ничего не угрожает.
Российские следователи завели уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области 11 мая с использованием РСЗО HIMARS, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 11 мая украинские боевики, используя РСЗО, целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске. Отмечалось, что в результате атаки полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов.
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Специальная военная операция на УкраинеРыльскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияПроисшествияКурская область
 
 
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