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Рябков назвал тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле
Рябков назвал тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
Рябков назвал тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле
Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:50:00+03:00
2025-05-13T15:50:00+03:00
2025-05-13T16:03:00+03:00
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сергей рябков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Темы те же, что мы говорили неоднократно. Что и стоят в повестке дня все последнее время - как обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего, адресуясь к первоисточникам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые за последнее время сложились, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации", - сказал Рябков журналистам."Прогнозы делать преждевременно. Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву. Готовы ли они договариваться? У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которое может характеризовать этих деятелей - это недоговороспособность. Мы готовы вести переговоры серьезно и ответственно", - добавил Рябков.
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в мире, стамбул, украина, турция, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Стамбул, Украина, Турция, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков назвал тему возможных переговоров с Киевом в Стамбуле
Рябков: РФ и Украина могут обсудить в Стамбуле, как обеспечить устойчивый мир