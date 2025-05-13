https://ria.ru/20250513/rubio-2016772109.html

Источник рассказал о месте встречи Рубио и главы МИД Сирии

Источник рассказал о месте встречи Рубио и главы МИД Сирии - РИА Новости, 13.05.2025

Источник рассказал о месте встречи Рубио и главы МИД Сирии

Планируемые переговоры госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД CАР Асаада аш-Шибани, с большой долей вероятности, состоятся на полях неофициальной встречи глав РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T23:40:00+03:00

2025-05-13T23:40:00+03:00

2025-05-13T23:40:00+03:00

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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. Планируемые переговоры госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД CАР Асаада аш-Шибани, с большой долей вероятности, состоятся на полях неофициальной встречи глав МИД стран НАТО в Анталье 14-15 мая, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе встретится с главой МИД Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани в ходе своей поездки в Турцию. "Мы поддерживаем все усилия по интеграции Сирии в международное сообщество. Мы продолжим наши усилия по активизации контактов между США и Сирией. Мы будем рады провести эту встречу по случаю неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО (состоится в Анталье 14-15 мая – ред.)", - заявил собеседник агентства, уточнив, что переговоры, "с большой долей вероятности", состоятся именно в турецком курортном регионе.

https://ria.ru/20250513/tramp-2016749852.html

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анталья (провинция)

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в мире, сша, анталья (провинция), сирия, марко рубио, дональд трамп, нато