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Глава офиса Зеленского обсудил с Рубио возможные переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
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21:08 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/rubio-2016763591.html
Глава офиса Зеленского обсудил с Рубио возможные переговоры в Стамбуле
Глава офиса Зеленского обсудил с Рубио возможные переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
Глава офиса Зеленского обсудил с Рубио возможные переговоры в Стамбуле
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с госсекретарём США Марко Рубио переговоры об урегулировании украинского конфликта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T21:08:00+03:00
2025-05-13T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с госсекретарём США Марко Рубио переговоры об урегулировании украинского конфликта, сообщила пресс-служба офиса Зеленского. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио отправится в Турцию, где в четверг могут пройти переговоры между Россией и Украиной. "Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности", - говорится в материале на сайте офиса Зеленского. Как сообщила пресс-служба офиса, Ермак подтвердил готовность Зеленского прибыть на переговоры в Турцию. Украинская сторона подчеркнула свою готовность к полному и безусловному прекращению огня, говорится в материале. Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг
https://ria.ru/20250512/peskov-2016453518.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, марко рубио, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Дональд Трамп
Глава офиса Зеленского обсудил с Рубио возможные переговоры в Стамбуле

Ермак обсудил с Рубио возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с госсекретарём США Марко Рубио переговоры об урегулировании украинского конфликта, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио отправится в Турцию, где в четверг могут пройти переговоры между Россией и Украиной.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Песков рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине
12 мая, 11:53
"Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности", - говорится в материале на сайте офиса Зеленского.
Как сообщила пресс-служба офиса, Ермак подтвердил готовность Зеленского прибыть на переговоры в Турцию. Украинская сторона подчеркнула свою готовность к полному и безусловному прекращению огня, говорится в материале.
Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной
12 мая, 20:55
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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