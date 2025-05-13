Глава офиса Зеленского обсудил с Рубио возможные переговоры в Стамбуле
Ермак обсудил с Рубио возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с госсекретарём США Марко Рубио переговоры об урегулировании украинского конфликта, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио отправится в Турцию, где в четверг могут пройти переговоры между Россией и Украиной.
"Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника президента США по вопросам национальной безопасности", - говорится в материале на сайте офиса Зеленского.
Как сообщила пресс-служба офиса, Ермак подтвердил готовность Зеленского прибыть на переговоры в Турцию. Украинская сторона подчеркнула свою готовность к полному и безусловному прекращению огня, говорится в материале.
Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг