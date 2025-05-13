https://ria.ru/20250513/rossija-2016707319.html

Путин: Россия будет исходить из своих интересов при возвращении компаний

Путин: Россия будет исходить из своих интересов при возвращении компаний - РИА Новости, 13.05.2025

Путин: Россия будет исходить из своих интересов при возвращении компаний

Россия будет исходить исключительно из своих интересов в вопросе возможного возвращения иностранного бизнеса в страну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:09:00+03:00

2025-05-13T16:09:00+03:00

2025-05-13T16:09:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия будет исходить исключительно из своих интересов в вопросе возможного возвращения иностранного бизнеса в страну, заявил президент РФ Владимир Путин. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". "Надо быть гибкими, исходить исключительно из наших национальных интересов", - сказал Путин, говоря на тему возможного возвращения иностранного бизнеса. Он отметил, что необходимо прежде всего ориентироваться на интересы российского бизнеса. "Если нам крайне нужно что-то на рынке, но нет возможности до сих пор или еще впереди лет 20 для того, чтобы мы вышли на определенные параметры по производству определенных товарных групп, надо соответствующим образом сориентироваться, создавать... совместные предприятия", - сказал глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250318/putin-2005741023.html

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экономика, россия, владимир путин, деловая россия