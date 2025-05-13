https://ria.ru/20250513/rossija-2016599484.html
Россия возобновила поставки угля Бразилии
Россия возобновила поставки угля Бразилии - РИА Новости, 13.05.2025
Россия возобновила поставки угля Бразилии
Россия в апреле после паузы на два месяца возобновила поставки угля Бразилии, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T04:04:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия в апреле после паузы на два месяца возобновила поставки угля Бразилии, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, по данным ведомства, регулярные поставки российского угля на бразильский рынок прервались в феврале на два месяца, хотя в прошлом году страна импортировала этот углеводород из России в эти месяцы. В апреле бразильские компании возобновили закупки, приобретя у России каменного угля на 13,8 миллиона долларов. Это стало максимумом с ноября прошлого года, когда они составляли 14,4 миллиона долларов. Россия была четвертой среди основных поставщиков угля Бразилии. Лидером были США, которые в апреле экспортировали его на 139,3 миллиона долларов. В тройку также входили Австралия (94,9 миллиона) и Колумбия (36,6 миллиона).
https://ria.ru/20250510/braziliya-2016180901.html
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РИА Новости
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экономика, россия, бразилия, сша
Экономика, Россия, Бразилия, США
Россия возобновила поставки угля Бразилии
Россия возобновила поставки угля после паузы на два месяца