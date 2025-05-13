https://ria.ru/20250513/rossija-2016599484.html

Россия возобновила поставки угля Бразилии

Россия возобновила поставки угля Бразилии - РИА Новости, 13.05.2025

Россия возобновила поставки угля Бразилии

Россия в апреле после паузы на два месяца возобновила поставки угля Бразилии, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T04:04:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия в апреле после паузы на два месяца возобновила поставки угля Бразилии, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, по данным ведомства, регулярные поставки российского угля на бразильский рынок прервались в феврале на два месяца, хотя в прошлом году страна импортировала этот углеводород из России в эти месяцы. В апреле бразильские компании возобновили закупки, приобретя у России каменного угля на 13,8 миллиона долларов. Это стало максимумом с ноября прошлого года, когда они составляли 14,4 миллиона долларов. Россия была четвертой среди основных поставщиков угля Бразилии. Лидером были США, которые в апреле экспортировали его на 139,3 миллиона долларов. В тройку также входили Австралия (94,9 миллиона) и Колумбия (36,6 миллиона).

https://ria.ru/20250510/braziliya-2016180901.html

https://ria.ru/20250408/rossija-2009960689.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, бразилия, сша