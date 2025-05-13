https://ria.ru/20250513/rabota-2016596207.html

Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме

Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме - РИА Новости, 13.05.2025

Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме

Россия со временем может перейти на четырёхдневную рабочую неделю, это может стать возможным благодаря использованию новых технологий, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T02:56:00+03:00

2025-05-13T02:56:00+03:00

2025-05-13T02:56:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия со временем может перейти на четырёхдневную рабочую неделю, это может стать возможным благодаря использованию новых технологий, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Со временем мы и к четырёхдневной рабочей неделе перейдем, но без жёсткой регуляторики, всё постепенно", - сказал Нилов. По его мнению, со временем люди будут отдыхать больше. Парламентарий считает, что это может стать возможным благодаря более массовому использованию гибкой занятости, в том числе дистанционной, а также технологий и новых решений.

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015418476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр