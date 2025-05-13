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Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме - РИА Новости, 13.05.2025
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02:56 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/rabota-2016596207.html
Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме
Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме - РИА Новости, 13.05.2025
Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме
Россия со временем может перейти на четырёхдневную рабочую неделю, это может стать возможным благодаря использованию новых технологий, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T02:56:00+03:00
2025-05-13T02:56:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия со временем может перейти на четырёхдневную рабочую неделю, это может стать возможным благодаря использованию новых технологий, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Со временем мы и к четырёхдневной рабочей неделе перейдем, но без жёсткой регуляторики, всё постепенно", - сказал Нилов. По его мнению, со временем люди будут отдыхать больше. Парламентарий считает, что это может стать возможным благодаря более массовому использованию гибкой занятости, в том числе дистанционной, а также технологий и новых решений.
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме

Депутат Нилов: Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия со временем может перейти на четырёхдневную рабочую неделю, это может стать возможным благодаря использованию новых технологий, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Со временем мы и к четырёхдневной рабочей неделе перейдем, но без жёсткой регуляторики, всё постепенно", - сказал Нилов.
По его мнению, со временем люди будут отдыхать больше. Парламентарий считает, что это может стать возможным благодаря более массовому использованию гибкой занятости, в том числе дистанционной, а также технологий и новых решений.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
7 мая, 01:20
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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