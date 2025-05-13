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Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 13.05.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:06:00+03:00
2025-05-13T17:06:00+03:00
2025-05-13T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "С 13.30 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: над Белгородской и Курской областями сбили по одному дрону ВСУ