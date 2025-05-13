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ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 13.05.2025
ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:18:00+03:00
2025-05-13T13:18:00+03:00
2025-05-13T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."С 11.00 до 12.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
МО: ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями