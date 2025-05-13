ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородом
ПВО утром во вторник сбила беспилотник ВСУ над Белгородом
ПВО России. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Система ПВО сбила утром во вторник украинский беспилотник над Белгородом, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в семи муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 104 снаряда и зафиксированы атаки не менее 67 беспилотниками, из них 35 дронов были сбиты. Пострадавших среди мирных жителей нет. За отчетный период различные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях, магазине и девяти транспортных средствах.
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"Сегодня утром над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Предварительно, последствий нет. В Белгородском районе сёла Бессоновка, Ближнее и Николаевка подверглись по одной атаке беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе по семи населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 7 беспилотников. В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Тишанка и хутору Старый выпущено 4 артснаряда и совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и сброшены взрывные устройства с дронов. В Краснояружском районе посёлок Прилесье и четыре села подверглись обстрелам 83 боеприпасами и атакам 13 беспилотниками. В Шебекинском муниципальном округе по 11 населенным пунктам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 38 беспилотников, 30 из которых подавлены и сбиты.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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