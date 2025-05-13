Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородом - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/pvo--2016626926.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородом
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородом - РИА Новости, 13.05.2025
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородом
Система ПВО сбила утром во вторник украинский беспилотник над Белгородом, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:11:00+03:00
2025-05-13T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Система ПВО сбила утром во вторник украинский беспилотник над Белгородом, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в семи муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 104 снаряда и зафиксированы атаки не менее 67 беспилотниками, из них 35 дронов были сбиты. Пострадавших среди мирных жителей нет. За отчетный период различные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях, магазине и девяти транспортных средствах. "Сегодня утром над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Предварительно, последствий нет. В Белгородском районе сёла Бессоновка, Ближнее и Николаевка подверглись по одной атаке беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе по семи населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 7 беспилотников. В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Тишанка и хутору Старый выпущено 4 артснаряда и совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и сброшены взрывные устройства с дронов. В Краснояружском районе посёлок Прилесье и четыре села подверглись обстрелам 83 боеприпасами и атакам 13 беспилотниками. В Шебекинском муниципальном округе по 11 населенным пунктам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 38 беспилотников, 30 из которых подавлены и сбиты. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250513/svo-2016514448.html
белгород
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгород, белгородская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Украина, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородом

ПВО утром во вторник сбила беспилотник ВСУ над Белгородом

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
ПВО России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Система ПВО сбила утром во вторник украинский беспилотник над Белгородом, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в семи муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 104 снаряда и зафиксированы атаки не менее 67 беспилотниками, из них 35 дронов были сбиты. Пострадавших среди мирных жителей нет. За отчетный период различные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях, магазине и девяти транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Сегодня утром над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Предварительно, последствий нет. В Белгородском районе сёла Бессоновка, Ближнее и Николаевка подверглись по одной атаке беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе по семи населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 7 беспилотников. В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Тишанка и хутору Старый выпущено 4 артснаряда и совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и сброшены взрывные устройства с дронов. В Краснояружском районе посёлок Прилесье и четыре села подверглись обстрелам 83 боеприпасами и атакам 13 беспилотниками. В Шебекинском муниципальном округе по 11 населенным пунктам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 38 беспилотников, 30 из которых подавлены и сбиты.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Последняя надежда ВСУ: что задумали в Киеве
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородБелгородская областьУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала