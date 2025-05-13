https://ria.ru/20250513/pvo--2016626926.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородом

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородом - РИА Новости, 13.05.2025

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородом

Система ПВО сбила утром во вторник украинский беспилотник над Белгородом, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:11:00+03:00

2025-05-13T10:11:00+03:00

2025-05-13T10:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгород

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безопасность

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Система ПВО сбила утром во вторник украинский беспилотник над Белгородом, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в семи муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 104 снаряда и зафиксированы атаки не менее 67 беспилотниками, из них 35 дронов были сбиты. Пострадавших среди мирных жителей нет. За отчетный период различные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях, магазине и девяти транспортных средствах. "Сегодня утром над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Предварительно, последствий нет. В Белгородском районе сёла Бессоновка, Ближнее и Николаевка подверглись по одной атаке беспилотника", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе по семи населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 7 беспилотников. В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Тишанка и хутору Старый выпущено 4 артснаряда и совершены атаки 3 беспилотников. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и сброшены взрывные устройства с дронов. В Краснояружском районе посёлок Прилесье и четыре села подверглись обстрелам 83 боеприпасами и атакам 13 беспилотниками. В Шебекинском муниципальном округе по 11 населенным пунктам выпущено 10 боеприпасов и совершены атаки 38 беспилотников, 30 из которых подавлены и сбиты. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250513/svo-2016514448.html

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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, украина, безопасность