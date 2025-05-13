https://ria.ru/20250513/putin-2016768498.html

Религиовед увидел основания для встречи Путина и нового папы Римского

Религиовед увидел основания для встречи Путина и нового папы Римского - РИА Новости, 13.05.2025

Религиовед увидел основания для встречи Путина и нового папы Римского

Президент России Владимир Путин имеет основания для встречи с новым папой Римским Львом XIV, для Путина это может стать уже седьмой встречей с понтификом,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T22:36:00+03:00

2025-05-13T22:36:00+03:00

2025-05-13T22:36:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин имеет основания для встречи с новым папой Римским Львом XIV, для Путина это может стать уже седьмой встречей с понтификом, рассказал на пресс-конференции о конклаве в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин. "Президент (Владимир – ред.) Путин — это уникальный глава государства, который больше всех из руководителей России встречался с понтификами - шесть раз. В политическом смысле это играет большую роль в отношениях. (Он встретился - ред.) два раза с папой Павлом II, один раз с Бенедиктом XVI и три раза с папой Франциском. Я думаю, что встреча с Львом XIV тоже состоится, и есть для этого все основания", - заявил Лункин. Кроме того, он отметил, что Россия всегда старалась сохранить с Ватиканом хорошие отношения начиная с крещения Руси, заканчивая сегодняшним днем. Отношения старались сохранить даже в советский период. "Россия всегда поддерживала соглашения с Ватиканом на протяжении практически всей нашей истории, начиная с крещения России… И даже в советский период, когда официальных отношений не было, все равно Ватикан играл достаточно большую роль и в рамках советской дипломатии. Известно, что Андрей Громыко встречался с папой Павлом VI, после чего Ватикан поддержал договор о нераспространении ядерного оружия (1968 года – ред.)", - рассказал Лункин. Религиовед, однако, отметил, что отношения на высшем уровне между Ватиканом и Россией сложились лишь в 2009 году, когда официально было открыто посольства РФ в Ватикане. Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.

https://ria.ru/20250513/vybor-2016711764.html

https://ria.ru/20250513/papa_rimskiy-2015918610.html

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ватикан, россия, сша, владимир путин, новый папа римский, в мире