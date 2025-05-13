Религиовед увидел основания для встречи Путина и нового папы Римского
Религиовед Лункин считает, что есть основания для встречи Путина и папы Льва XIV
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин имеет основания для встречи с новым папой Римским Львом XIV, для Путина это может стать уже седьмой встречей с понтификом, рассказал на пресс-конференции о конклаве в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.
"Президент (Владимир – ред.) Путин — это уникальный глава государства, который больше всех из руководителей России встречался с понтификами - шесть раз. В политическом смысле это играет большую роль в отношениях. (Он встретился - ред.) два раза с папой Павлом II, один раз с Бенедиктом XVI и три раза с папой Франциском. Я думаю, что встреча с Львом XIV тоже состоится, и есть для этого все основания", - заявил Лункин.
Кроме того, он отметил, что Россия всегда старалась сохранить с Ватиканом хорошие отношения начиная с крещения Руси, заканчивая сегодняшним днем. Отношения старались сохранить даже в советский период.
"Россия всегда поддерживала соглашения с Ватиканом на протяжении практически всей нашей истории, начиная с крещения России… И даже в советский период, когда официальных отношений не было, все равно Ватикан играл достаточно большую роль и в рамках советской дипломатии. Известно, что Андрей Громыко встречался с папой Павлом VI, после чего Ватикан поддержал договор о нераспространении ядерного оружия (1968 года – ред.)", - рассказал Лункин.
Религиовед, однако, отметил, что отношения на высшем уровне между Ватиканом и Россией сложились лишь в 2009 году, когда официально было открыто посольства РФ в Ватикане.
Конклав в Ватикане 8 мая избрал 267-го папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа – уроженец США. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится 18 мая, сообщила служба печати Святого престола.