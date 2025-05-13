https://ria.ru/20250513/putin-2016761150.html

"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине

"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине - РИА Новости, 13.05.2025

"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине

Западные лидеры всеми силами стараются заставить европейцев поверить в то, что все их проблемы напрямую связаны с политикой Владимира Путина, заявил ирландский... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:47:00+03:00

2025-05-13T20:47:00+03:00

2025-05-13T20:47:00+03:00

в мире

россия

китай

иран

владимир путин

чей боуз

оливер стоун

евросоюз

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западные лидеры всеми силами стараются заставить европейцев поверить в то, что все их проблемы напрямую связаны с политикой Владимира Путина, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Если вы живете в стране ЕС, ваше политическое руководство отчаянно хочет, чтобы вы поверили, что этот человек несет исключительную ответственность за каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни", — написал он.К своей публикации Боуз прикрепил фото российского лидера.Ранее западные журналисты уже писали о всеобъемлющей лжи европейских политиков.Британский журналист и писатель Питер Хитченс отмечал пропагандистскую риторику западных лидеров о "демократии, свободе и выдуманной русской угрозе”, которую они так отчаянно пытаются внушить людям.Американский кинорежиссер Оливер Стоун отмечал, что западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как главные причины всех бед, но это была неправда.

https://ria.ru/20250427/britanija-2013736358.html

https://ria.ru/20250429/stoun-2014167310.html

россия

китай

иран

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