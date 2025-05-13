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"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине - РИА Новости, 13.05.2025
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20:47 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/putin-2016761150.html
"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине
"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине - РИА Новости, 13.05.2025
"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине
Западные лидеры всеми силами стараются заставить европейцев поверить в то, что все их проблемы напрямую связаны с политикой Владимира Путина, заявил ирландский... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:47:00+03:00
2025-05-13T20:47:00+03:00
в мире
россия
китай
иран
владимир путин
чей боуз
оливер стоун
евросоюз
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западные лидеры всеми силами стараются заставить европейцев поверить в то, что все их проблемы напрямую связаны с политикой Владимира Путина, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Если вы живете в стране ЕС, ваше политическое руководство отчаянно хочет, чтобы вы поверили, что этот человек несет исключительную ответственность за каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни", — написал он.К своей публикации Боуз прикрепил фото российского лидера.Ранее западные журналисты уже писали о всеобъемлющей лжи европейских политиков.Британский журналист и писатель Питер Хитченс отмечал пропагандистскую риторику западных лидеров о "демократии, свободе и выдуманной русской угрозе”, которую они так отчаянно пытаются внушить людям.Американский кинорежиссер Оливер Стоун отмечал, что западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как главные причины всех бед, но это была неправда.
https://ria.ru/20250427/britanija-2013736358.html
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в мире, россия, китай, иран, владимир путин, чей боуз, оливер стоун, евросоюз
В мире, Россия, Китай, Иран, Владимир Путин, Чей Боуз, Оливер Стоун, Евросоюз
"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине

Боуз: западные лидеры пытаются обвинить во всех проблемах Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западные лидеры всеми силами стараются заставить европейцев поверить в то, что все их проблемы напрямую связаны с политикой Владимира Путина, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Если вы живете в стране ЕС, ваше политическое руководство отчаянно хочет, чтобы вы поверили, что этот человек несет исключительную ответственность за каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни", — написал он.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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К своей публикации Боуз прикрепил фото российского лидера.
Ранее западные журналисты уже писали о всеобъемлющей лжи европейских политиков.
Британский журналист и писатель Питер Хитченс отмечал пропагандистскую риторику западных лидеров о "демократии, свободе и выдуманной русской угрозе”, которую они так отчаянно пытаются внушить людям.
Американский кинорежиссер Оливер Стоун отмечал, что западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как главные причины всех бед, но это была неправда.
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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В миреРоссияКитайИранВладимир ПутинЧей БоузОливер СтоунЕвросоюз
 
 
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