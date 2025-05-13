https://ria.ru/20250513/putin-2016761150.html
"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине
"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине - РИА Новости, 13.05.2025
"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине
Западные лидеры всеми силами стараются заставить европейцев поверить в то, что все их проблемы напрямую связаны с политикой Владимира Путина, заявил ирландский... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:47:00+03:00
2025-05-13T20:47:00+03:00
2025-05-13T20:47:00+03:00
в мире
россия
китай
иран
владимир путин
чей боуз
оливер стоун
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Западные лидеры всеми силами стараются заставить европейцев поверить в то, что все их проблемы напрямую связаны с политикой Владимира Путина, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Если вы живете в стране ЕС, ваше политическое руководство отчаянно хочет, чтобы вы поверили, что этот человек несет исключительную ответственность за каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни", — написал он.К своей публикации Боуз прикрепил фото российского лидера.Ранее западные журналисты уже писали о всеобъемлющей лжи европейских политиков.Британский журналист и писатель Питер Хитченс отмечал пропагандистскую риторику западных лидеров о "демократии, свободе и выдуманной русской угрозе”, которую они так отчаянно пытаются внушить людям.Американский кинорежиссер Оливер Стоун отмечал, что западная пропаганда представляла Россию, Китай и Иран как главные причины всех бед, но это была неправда.
https://ria.ru/20250427/britanija-2013736358.html
https://ria.ru/20250429/stoun-2014167310.html
россия
китай
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeb7678c46fff458d72306dc601f69f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, иран, владимир путин, чей боуз, оливер стоун, евросоюз
В мире, Россия, Китай, Иран, Владимир Путин, Чей Боуз, Оливер Стоун, Евросоюз
"Отчаянно убеждают": на Западе раскрыли ложь европейских политиков о Путине
Боуз: западные лидеры пытаются обвинить во всех проблемах Путина