https://ria.ru/20250513/putin-2016756758.html
Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра
Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра - РИА Новости, 13.05.2025
Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра
Президент России Владимир Путин предложил обсудить ход подготовки к празднованию 250-летия Большого театра. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:24:00+03:00
2025-05-13T20:24:00+03:00
2025-05-13T20:24:00+03:00
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владимир путин
большой театр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить ход подготовки к празднованию 250-летия Большого театра. "Его (Большого театра - ред.) юбилей - это праздник для всех поклонников оперы, балета, симфонической музыки. Мероприятия, приуроченные к этому событию уже идут, работает оргкомитет под председательством (вице-премьера РФ - ред.) Татьяны Алексеевны Голиковой. Давайте обсудим ход подготовки к празднованию", - сказал Путин, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.
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Культура, Россия, Владимир Путин, Большой театр, Мариинский театр
Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра
Путин предложил обсудить ход подготовки к празднованию юбилея Большого театра