https://ria.ru/20250513/putin-2016756758.html

Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра

Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра - РИА Новости, 13.05.2025

Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра

Президент России Владимир Путин предложил обсудить ход подготовки к празднованию 250-летия Большого театра. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:24:00+03:00

2025-05-13T20:24:00+03:00

2025-05-13T20:24:00+03:00

культура

россия

владимир путин

большой театр

мариинский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить ход подготовки к празднованию 250-летия Большого театра. "Его (Большого театра - ред.) юбилей - это праздник для всех поклонников оперы, балета, симфонической музыки. Мероприятия, приуроченные к этому событию уже идут, работает оргкомитет под председательством (вице-премьера РФ - ред.) Татьяны Алексеевны Голиковой. Давайте обсудим ход подготовки к празднованию", - сказал Путин, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.

https://ria.ru/20250513/putin-2016752694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, большой театр, мариинский театр