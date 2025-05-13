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Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра - РИА Новости, 13.05.2025
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Культура
 
20:24 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/putin-2016756758.html
Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра
Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра - РИА Новости, 13.05.2025
Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра
Президент России Владимир Путин предложил обсудить ход подготовки к празднованию 250-летия Большого театра. РИА Новости, 13.05.2025
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культура
россия
владимир путин
большой театр
мариинский театр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить ход подготовки к празднованию 250-летия Большого театра. "Его (Большого театра - ред.) юбилей - это праздник для всех поклонников оперы, балета, симфонической музыки. Мероприятия, приуроченные к этому событию уже идут, работает оргкомитет под председательством (вице-премьера РФ - ред.) Татьяны Алексеевны Голиковой. Давайте обсудим ход подготовки к празднованию", - сказал Путин, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.
https://ria.ru/20250513/putin-2016752694.html
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россия, владимир путин, большой театр, мариинский театр
Культура, Россия, Владимир Путин, Большой театр, Мариинский театр
Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра

Путин предложил обсудить ход подготовки к празднованию юбилея Большого театра

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить ход подготовки к празднованию 250-летия Большого театра.
"Его (Большого театра - ред.) юбилей - это праздник для всех поклонников оперы, балета, симфонической музыки. Мероприятия, приуроченные к этому событию уже идут, работает оргкомитет под председательством (вице-премьера РФ - ред.) Татьяны Алексеевны Голиковой. Давайте обсудим ход подготовки к празднованию", - сказал Путин, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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КультураРоссияВладимир ПутинБольшой театрМариинский театр
 
 
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