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Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России - РИА Новости, 13.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:21 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/putin-2016756227.html
Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России
Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России - РИА Новости, 13.05.2025
Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России
Большой и Мариинский театры – это два мощных символа России, гордость страны и воплощение великой русской культуры, мировые центры музыкального искусства,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:21:00+03:00
2025-05-13T20:21:00+03:00
культура
россия
владимир путин
мариинский театр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Большой и Мариинский театры – это два мощных символа России, гордость страны и воплощение великой русской культуры, мировые центры музыкального искусства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Большой" и "Мариинка" – это два мощных символа России. Без всякого преувеличения, это наша гордость. Воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства. Нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития", - сказал Путин на проходящем в Кремле совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров.
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россия, владимир путин, мариинский театр
Культура, Россия, Владимир Путин, Мариинский театр
Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России

Путин: Большой и Мариинский театры являются мощными символами России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Мариинского театра
Здание Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Мариинского театра. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Большой и Мариинский театры – это два мощных символа России, гордость страны и воплощение великой русской культуры, мировые центры музыкального искусства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Большой" и "Мариинка" – это два мощных символа России. Без всякого преувеличения, это наша гордость. Воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства. Нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития", - сказал Путин на проходящем в Кремле совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров.
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КультураРоссияВладимир ПутинМариинский театр
 
 
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