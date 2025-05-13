https://ria.ru/20250513/putin-2016756227.html

Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России

Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России - РИА Новости, 13.05.2025

Путин назвал Большой и Мариинский театры мощными символами России

Большой и Мариинский театры – это два мощных символа России, гордость страны и воплощение великой русской культуры, мировые центры музыкального искусства,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:21:00+03:00

2025-05-13T20:21:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

мариинский театр

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Большой и Мариинский театры – это два мощных символа России, гордость страны и воплощение великой русской культуры, мировые центры музыкального искусства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Большой" и "Мариинка" – это два мощных символа России. Без всякого преувеличения, это наша гордость. Воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства. Нам, безусловно, нужно четко видеть перспективы их развития", - сказал Путин на проходящем в Кремле совместном заседании попечительских советов Большого и Мариинского театров.

https://ria.ru/20250326/putin-2007508905.html

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россия, владимир путин, мариинский театр