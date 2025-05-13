https://ria.ru/20250513/putin-2016753327.html
Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов
Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов - РИА Новости, 13.05.2025
Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов
Президент России Владимир Путин отметил вклад меценатов и бизнеса в поддержку молодых музыкантов. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:00:00+03:00
2025-05-13T20:00:00+03:00
2025-05-13T20:11:00+03:00
владимир путин
россия
мариинский театр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад меценатов и бизнеса в поддержку молодых музыкантов."Особо отмечу ваш вклад (меценатов и бизнеса - ред.) в поддержку молодых музыкантов, художников, артистов. Такое участие служит не только развитию их таланта, но помогает активно, созидательно включаться в общественную жизнь страны, что в полной мере созвучно с нашими традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры, которые всегда обращены к человеку и нашему народу", - сказал Путин, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.
https://ria.ru/20250513/putin-2016752980.html
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владимир путин, россия, мариинский театр
Владимир Путин, Россия, Мариинский театр
Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов
Путин: меценаты и бизнес вносят вклад в поддержку молодых музыкантов