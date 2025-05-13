https://ria.ru/20250513/putin-2016753327.html

Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов

Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов - РИА Новости, 13.05.2025

Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов

Президент России Владимир Путин отметил вклад меценатов и бизнеса в поддержку молодых музыкантов. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:00:00+03:00

2025-05-13T20:00:00+03:00

2025-05-13T20:11:00+03:00

владимир путин

россия

мариинский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад меценатов и бизнеса в поддержку молодых музыкантов."Особо отмечу ваш вклад (меценатов и бизнеса - ред.) в поддержку молодых музыкантов, художников, артистов. Такое участие служит не только развитию их таланта, но помогает активно, созидательно включаться в общественную жизнь страны, что в полной мере созвучно с нашими традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры, которые всегда обращены к человеку и нашему народу", - сказал Путин, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.

https://ria.ru/20250513/putin-2016752980.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, мариинский театр