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Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов - РИА Новости, 13.05.2025
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20:00 13.05.2025 (обновлено: 20:11 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016753327.html
Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов
Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов - РИА Новости, 13.05.2025
Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов
Президент России Владимир Путин отметил вклад меценатов и бизнеса в поддержку молодых музыкантов. РИА Новости, 13.05.2025
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад меценатов и бизнеса в поддержку молодых музыкантов."Особо отмечу ваш вклад (меценатов и бизнеса - ред.) в поддержку молодых музыкантов, художников, артистов. Такое участие служит не только развитию их таланта, но помогает активно, созидательно включаться в общественную жизнь страны, что в полной мере созвучно с нашими традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры, которые всегда обращены к человеку и нашему народу", - сказал Путин, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.
https://ria.ru/20250513/putin-2016752980.html
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владимир путин, россия, мариинский театр
Владимир Путин, Россия, Мариинский театр
Путин отметил вклад меценатов в поддержку молодых музыкантов

Путин: меценаты и бизнес вносят вклад в поддержку молодых музыкантов

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад меценатов и бизнеса в поддержку молодых музыкантов.
"Особо отмечу ваш вклад (меценатов и бизнеса - ред.) в поддержку молодых музыкантов, художников, артистов. Такое участие служит не только развитию их таланта, но помогает активно, созидательно включаться в общественную жизнь страны, что в полной мере созвучно с нашими традициями, с ценностями, идеями, смыслами отечественной культуры, которые всегда обращены к человеку и нашему народу", - сказал Путин, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества
Вчера, 19:57
 
Владимир ПутинРоссияМариинский театр
 
 
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