Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:53 13.05.2025 (обновлено: 19:58 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016753164.html
Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров
Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 13.05.2025
Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров
Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров с участием президента РФ Владимира Путина началось в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:53:00+03:00
2025-05-13T19:58:00+03:00
культура
россия
владимир путин
дмитрий песков
валерий гергиев
мариинский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016724519_0:133:3007:1824_1920x0_80_0_0_1a4d9c86e572a33d44039ceb01f366a4.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров с участием президента РФ Владимира Путина началось в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед заседанием сообщил, что глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев планирует рассказать о планах развития двух театров.
https://ria.ru/20250325/putin-2007232480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016724519_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_a50abd121c97f8e749c10af388a2b869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дмитрий песков, валерий гергиев, мариинский театр
Культура, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Гергиев, Мариинский театр
Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров

Путин открыл заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров с участием президента РФ Владимира Путина началось в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед заседанием сообщил, что глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев планирует рассказать о планах развития двух театров.
Президент РФ Владимир Путин и балерина Мариинского театра Рената Шакирова - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин отметил мастерство прима-балерины Мариинского театра Шакировой
25 марта, 16:37
 
КультураРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий ГергиевМариинский театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала