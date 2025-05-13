https://ria.ru/20250513/putin-2016753164.html
Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров
Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 13.05.2025
Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров
Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров с участием президента РФ Владимира Путина началось в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:53:00+03:00
2025-05-13T19:53:00+03:00
2025-05-13T19:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров с участием президента РФ Владимира Путина началось в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед заседанием сообщил, что глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев планирует рассказать о планах развития двух театров.
https://ria.ru/20250325/putin-2007232480.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, валерий гергиев, мариинский театр
Культура, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Гергиев, Мариинский театр
Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров
Путин открыл заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров