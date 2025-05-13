https://ria.ru/20250513/putin-2016753164.html

Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров

Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров - РИА Новости, 13.05.2025

Путин встретился с попечительским советом Большого и Мариинского театров

Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров с участием президента РФ Владимира Путина началось в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:53:00+03:00

2025-05-13T19:53:00+03:00

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культура

россия

владимир путин

дмитрий песков

валерий гергиев

мариинский театр

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заседание попечительского совета Большого и Мариинского театров с участием президента РФ Владимира Путина началось в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед заседанием сообщил, что глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев планирует рассказать о планах развития двух театров.

https://ria.ru/20250325/putin-2007232480.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, валерий гергиев, мариинский театр