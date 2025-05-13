https://ria.ru/20250513/putin-2016752980.html

Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества

Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества - РИА Новости, 13.05.2025

Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества

Культурное достояние и творческое богатство являются мощным основанием для консолидации общества России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:57:00+03:00

2025-05-13T19:57:00+03:00

2025-05-13T20:11:00+03:00

россия

культура

владимир путин

мариинский театр

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Культурное достояние и творческое богатство являются мощным основанием для консолидации общества России, заявил президент РФ Владимир Путин."Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство – это мощная основа для развития страны и консолидации общества. Поддерживая самые разные проекты в сфере культуры, вы, уважаемые коллеги, вносите большой вклад в укрепление единства нашего народа", - сказал глава государства, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.

https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html

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россия, владимир путин, мариинский театр, общество