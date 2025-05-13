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Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества - РИА Новости, 13.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:57 13.05.2025 (обновлено: 20:11 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016752980.html
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества - РИА Новости, 13.05.2025
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества
Культурное достояние и творческое богатство являются мощным основанием для консолидации общества России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:57:00+03:00
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россия
культура
владимир путин
мариинский театр
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Культурное достояние и творческое богатство являются мощным основанием для консолидации общества России, заявил президент РФ Владимир Путин."Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство – это мощная основа для развития страны и консолидации общества. Поддерживая самые разные проекты в сфере культуры, вы, уважаемые коллеги, вносите большой вклад в укрепление единства нашего народа", - сказал глава государства, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.
https://ria.ru/20250513/putin-2016654015.html
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россия, владимир путин, мариинский театр, общество
Россия, Культура, Владимир Путин, Мариинский театр, Общество
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества

Путин назвал творческое богатство мощным основанием для консолидации общества

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Культурное достояние и творческое богатство являются мощным основанием для консолидации общества России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство – это мощная основа для развития страны и консолидации общества. Поддерживая самые разные проекты в сфере культуры, вы, уважаемые коллеги, вносите большой вклад в укрепление единства нашего народа", - сказал глава государства, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин дал поручения по теме развития искусства и культуры
Вчера, 12:22
 
КультураРоссияВладимир ПутинМариинский театрОбщество
 
 
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