https://ria.ru/20250513/putin-2016752980.html
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества - РИА Новости, 13.05.2025
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества
Культурное достояние и творческое богатство являются мощным основанием для консолидации общества России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:57:00+03:00
2025-05-13T19:57:00+03:00
2025-05-13T20:11:00+03:00
россия
культура
владимир путин
мариинский театр
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Культурное достояние и творческое богатство являются мощным основанием для консолидации общества России, заявил президент РФ Владимир Путин."Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство – это мощная основа для развития страны и консолидации общества. Поддерживая самые разные проекты в сфере культуры, вы, уважаемые коллеги, вносите большой вклад в укрепление единства нашего народа", - сказал глава государства, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.
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россия, владимир путин, мариинский театр, общество
Россия, Культура, Владимир Путин, Мариинский театр, Общество
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества
Путин назвал творческое богатство мощным основанием для консолидации общества