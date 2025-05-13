https://ria.ru/20250513/putin-2016752694.html
Путин назвал Большой театр достоянием России
Путин назвал Большой театр достоянием России - РИА Новости, 13.05.2025
Путин назвал Большой театр достоянием России
Президент РФ Владимир Путин назвал Большой театр достоянием России. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T19:55:00+03:00
2025-05-13T19:55:00+03:00
2025-05-13T20:13:00+03:00
россия
большой театр
культура
владимир путин
мариинский театр
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Большой театр достоянием России."В следующем году мы отметим 250-летие Большого театра, который входит в число особо ценных объектов нашего национального наследия, является достоянием народа России", - сказал Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров.Он добавил, что спектакли и концерты театра широко востребованы и любимы публикой, а афиши ежегодно пополняются новыми постановками.
https://ria.ru/20250513/putin-2016753327.html
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россия, большой театр, владимир путин, мариинский театр
Россия, Большой театр, Культура, Владимир Путин, Мариинский театр
Путин назвал Большой театр достоянием России
Путин: Большой театр является достоянием российского народа