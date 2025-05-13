https://ria.ru/20250513/putin-2016752694.html

Путин назвал Большой театр достоянием России

Путин назвал Большой театр достоянием России - РИА Новости, 13.05.2025

Путин назвал Большой театр достоянием России

Президент РФ Владимир Путин назвал Большой театр достоянием России. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:55:00+03:00

2025-05-13T19:55:00+03:00

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россия

большой театр

культура

владимир путин

мариинский театр

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Большой театр достоянием России."В следующем году мы отметим 250-летие Большого театра, который входит в число особо ценных объектов нашего национального наследия, является достоянием народа России", - сказал Путин на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров.Он добавил, что спектакли и концерты театра широко востребованы и любимы публикой, а афиши ежегодно пополняются новыми постановками.

https://ria.ru/20250513/putin-2016753327.html

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россия, большой театр, владимир путин, мариинский театр