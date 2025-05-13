https://ria.ru/20250513/putin-2016739964.html
Путин призвал власти и бизнес прислушиваться к людям
Путин призвал власти и бизнес прислушиваться к людям - РИА Новости, 13.05.2025
Путин призвал власти и бизнес прислушиваться к людям
Российские власти и бизнес должны действовать прагматично и вместе для развития экономики и прислушиваться к людям, это всегда полезно, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:36:00+03:00
2025-05-13T18:36:00+03:00
2025-05-13T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские власти и бизнес должны действовать прагматично и вместе для развития экономики и прислушиваться к людям, это всегда полезно, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками съезда "Деловой России". В ходе выступления Путин сообщил, что США за счет своей прагматичности добились значимого роста экономики, пока основные экономики Европы "свалились в рецессию". "И мы должны так же действовать - очень прагматично на каждом шаге. И вместе нужно это делать – бизнес, администрация, трудовые коллективы, как я говорил. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, - к людям. Прислушивайтесь. Это всегда полезно. И, конечно, правительство, Центральный банк", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250513/siluanov-2016713628.html
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экономика, россия, сша, европа, владимир путин, деловая россия
Экономика, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин призвал власти и бизнес прислушиваться к людям
Путин: власти и бизнес должны прислушиваться к людям для развития экономики