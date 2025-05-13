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"Клопов забыли": французов высмеяли из-за страха перед "атаками Путина" - РИА Новости, 13.05.2025
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18:37 13.05.2025 (обновлено: 19:33 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016739717.html
"Клопов забыли": французов высмеяли из-за страха перед "атаками Путина"
"Клопов забыли": французов высмеяли из-за страха перед "атаками Путина" - РИА Новости, 13.05.2025
"Клопов забыли": французов высмеяли из-за страха перед "атаками Путина"
Французы боятся "российской агрессии" и видят ее в каждой мелочи, забывая разве что только про клопов, написал французский политик Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:37:00+03:00
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россия
франция
москва
владимир путин
флориан филиппо
такер карлсон
нато
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Французы боятся "российской агрессии" и видят ее в каждой мелочи, забывая разве что только про клопов, написал французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Ха-ха-ха, вы забыли про 14-ю российскую угрозу — кровожадных клопов!" — посмеялся он.Так он прокомментировал анонс статьи французского издания L`Express "Эксклюзив. 13 атак Путина во Франции: пугающая записка Секретной службы".В самом материале приводятся всевозможные угрозы для Франции, которые якобы поступают со стороны России "в воздухе, в космосе и под водой".Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале прошлого года подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".При этом Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность по этому поводу. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250512/evropa-2016577973.html
https://ria.ru/20250410/karlson-2010365183.html
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россия, франция, москва, владимир путин, флориан филиппо, такер карлсон, нато
Россия, Франция, Москва, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Такер Карлсон, НАТО
"Клопов забыли": французов высмеяли из-за страха перед "атаками Путина"

Филиппо высмеял французов из-за страха перед "российской угрозой"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Французы боятся "российской агрессии" и видят ее в каждой мелочи, забывая разве что только про клопов, написал французский политик Флориан Филиппо в соцсети X.
"Ха-ха-ха, вы забыли про 14-ю российскую угрозу — кровожадных клопов!" — посмеялся он.
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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12 мая, 21:10
Так он прокомментировал анонс статьи французского издания L`Express "Эксклюзив. 13 атак Путина во Франции: пугающая записка Секретной службы".
В самом материале приводятся всевозможные угрозы для Франции, которые якобы поступают со стороны России "в воздухе, в космосе и под водой".
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале прошлого года подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
При этом Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность по этому поводу. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Настоящее безумие": Такер Карлсон пришел в ужас от плана против России
10 апреля, 03:12
 
РоссияФранцияМоскваВладимир ПутинФлориан ФилиппоТакер КарлсонНАТО
 
 
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