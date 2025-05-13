https://ria.ru/20250513/putin-2016739717.html

"Клопов забыли": французов высмеяли из-за страха перед "атаками Путина"

"Клопов забыли": французов высмеяли из-за страха перед "атаками Путина" - РИА Новости, 13.05.2025

"Клопов забыли": французов высмеяли из-за страха перед "атаками Путина"

Французы боятся "российской агрессии" и видят ее в каждой мелочи, забывая разве что только про клопов, написал французский политик Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:37:00+03:00

2025-05-13T18:37:00+03:00

2025-05-13T19:33:00+03:00

россия

франция

москва

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нато

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Французы боятся "российской агрессии" и видят ее в каждой мелочи, забывая разве что только про клопов, написал французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Ха-ха-ха, вы забыли про 14-ю российскую угрозу — кровожадных клопов!" — посмеялся он.Так он прокомментировал анонс статьи французского издания L`Express "Эксклюзив. 13 атак Путина во Франции: пугающая записка Секретной службы".В самом материале приводятся всевозможные угрозы для Франции, которые якобы поступают со стороны России "в воздухе, в космосе и под водой".Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале прошлого года подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".При этом Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность по этому поводу. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250512/evropa-2016577973.html

https://ria.ru/20250410/karlson-2010365183.html

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россия, франция, москва, владимир путин, флориан филиппо, такер карлсон, нато