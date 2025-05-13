https://ria.ru/20250513/putin-2016739557.html

Путин призвал разбюрократить вопрос вовлечения памятников в экономику

Путин призвал разбюрократить вопрос вовлечения памятников в экономику - РИА Новости, 13.05.2025

Путин призвал разбюрократить вопрос вовлечения памятников в экономику

Президент России Владимир Путин попросил разбюрократить вопрос вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:33:00+03:00

2025-05-13T18:33:00+03:00

2025-05-13T18:33:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий панов

деловая россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил разбюрократить вопрос вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". В ходе съезда председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Дмитрий Панов предложил рассмотреть возможность внести изменения в механизм работы с объектами культурного наследия и разместить на ресурсе "Наследие. Дом. РФ" для инвесторов исчерпывающую информацию об ограничениях различных спектров, которые действуют относительно объектов культурного наследия, и их инвестиционной привлекательности. Глава государства согласился с тем, что инвесторы сталкиваются с ограничениями и "кучей своих требований" и поддержал предложение. "Все это потом превращается в то, что объект потом не очень-то можно использовать для коммерческих целей. Тем не менее, люди же идут, вкладывают средства. Надо максимально разбюрократить вопрос", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250211/kultura-1998554809.html

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россия, владимир путин, дмитрий панов, деловая россия