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Путин рассказал о развитии института самозанятых - РИА Новости, 13.05.2025
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18:30 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/putin-2016739145.html
Путин рассказал о развитии института самозанятых
Путин рассказал о развитии института самозанятых - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал о развитии института самозанятых
Институт самозанятых получается развивать, но некоторые издержки были неизбежны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:30:00+03:00
2025-05-13T18:30:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
сергей колесников
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Институт самозанятых получается развивать, но некоторые издержки были неизбежны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Знаете, когда мы принимали решение в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей, споров было очень много: будет ли это вообще работать, сможем ли мы добиться цели, которую перед собой ставим, а именно цель обеления что ли этого бизнеса. Будут ли люди регистрироваться, поверят ли они тем шагам, которые государство делает. В целом, все получается, но, конечно, те издержки, о которых вы (руководитель экспертного центра по антимонопольному регулированию "Деловой России" Сергей Колесников – ред.) сказали, они тоже, наверное, были неизбежны", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
https://ria.ru/20250513/putin-2016734662.html
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экономика, россия, владимир путин, сергей колесников, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сергей Колесников, Деловая Россия
Путин рассказал о развитии института самозанятых

Путин: институт самозанятых получается развивать, но издержки были неизбежны

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Институт самозанятых получается развивать, но некоторые издержки были неизбежны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаете, когда мы принимали решение в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей, споров было очень много: будет ли это вообще работать, сможем ли мы добиться цели, которую перед собой ставим, а именно цель обеления что ли этого бизнеса. Будут ли люди регистрироваться, поверят ли они тем шагам, которые государство делает. В целом, все получается, но, конечно, те издержки, о которых вы (руководитель экспертного центра по антимонопольному регулированию "Деловой России" Сергей Колесников – ред.) сказали, они тоже, наверное, были неизбежны", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
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