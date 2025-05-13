https://ria.ru/20250513/putin-2016739145.html
Путин рассказал о развитии института самозанятых
Путин рассказал о развитии института самозанятых - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал о развитии института самозанятых
Институт самозанятых получается развивать, но некоторые издержки были неизбежны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:30:00+03:00
2025-05-13T18:30:00+03:00
2025-05-13T18:30:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
сергей колесников
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Институт самозанятых получается развивать, но некоторые издержки были неизбежны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Знаете, когда мы принимали решение в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей, споров было очень много: будет ли это вообще работать, сможем ли мы добиться цели, которую перед собой ставим, а именно цель обеления что ли этого бизнеса. Будут ли люди регистрироваться, поверят ли они тем шагам, которые государство делает. В целом, все получается, но, конечно, те издержки, о которых вы (руководитель экспертного центра по антимонопольному регулированию "Деловой России" Сергей Колесников – ред.) сказали, они тоже, наверное, были неизбежны", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
https://ria.ru/20250513/putin-2016734662.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, сергей колесников, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сергей Колесников, Деловая Россия
Путин рассказал о развитии института самозанятых
Путин: институт самозанятых получается развивать, но издержки были неизбежны