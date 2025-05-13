https://ria.ru/20250513/putin-2016737036.html

Путин вспомнил пословицу, говоря о странах, мешающих России в ущерб себе

Путин вспомнил пословицу, говоря о странах, мешающих России в ущерб себе - РИА Новости, 13.05.2025

Путин вспомнил пословицу, говоря о странах, мешающих России в ущерб себе

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия стран, которые пытаются помешать России в ущерб самим себе, пословицей "не рой другому яму, сам в нее... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал действия стран, которые пытаются помешать России в ущерб самим себе, пословицей "не рой другому яму, сам в нее попадешь".Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Мы продемонстрировали хорошие темпы роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь", - сказал президент.

https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html

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Путин: "Не рой другому яму, сам в нее попадешь" "Не рой другому яму, сам в нее попадешь". Так Путин прокомментировал действия стран, которые пытаются помешать России в ущерб себе. 2025-05-13T18:12 true PT0M21S

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