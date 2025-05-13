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Рост экономики обеспечивает не только ВПК, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
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18:10 13.05.2025 (обновлено: 18:24 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016736661.html
Рост экономики обеспечивает не только ВПК, заявил Путин
Рост экономики обеспечивает не только ВПК, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Рост экономики обеспечивает не только ВПК, заявил Путин
Рост экономики России обеспечивает не только оборонная промышленность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:10:00+03:00
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россия
экономика
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рост экономики России обеспечивает не только оборонная промышленность, заявил президент РФ Владимир Путин.Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Да, ВПК - существенный вклад в развитие темпов роста экономики. Но далеко не только ВПК. Не только оборонная промышленность. А все, о чем мы сейчас здесь говорили, - это же не оборонная промышленность. Виноделие. Причем, здесь ВПК? Ваше направление - гостеприимство, высокие технологии и так далее, и так далее. Это все огромный вклад в развитие экономики", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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россия, экономика, владимир путин, деловая россия
Россия, Экономика, Владимир Путин, Деловая Россия
Рост экономики обеспечивает не только ВПК, заявил Путин

Путин: рост экономики обеспечивает не только оборонная промышленность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Рост экономики России обеспечивает не только оборонная промышленность, заявил президент РФ Владимир Путин.
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
"Да, ВПК - существенный вклад в развитие темпов роста экономики. Но далеко не только ВПК. Не только оборонная промышленность. А все, о чем мы сейчас здесь говорили, - это же не оборонная промышленность. Виноделие. Причем, здесь ВПК? Ваше направление - гостеприимство, высокие технологии и так далее, и так далее. Это все огромный вклад в развитие экономики", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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