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Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
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18:09 13.05.2025 (обновлено: 18:27 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016736456.html
Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, заявил Путин
Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, заявил Путин - РИА Новости, 13.05.2025
Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, заявил Путин
Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, Штаты действуют прагматично, они себя не забывают, РФ должна делать также, заявил президент Российской... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:09:00+03:00
2025-05-13T18:27:00+03:00
россия
сша
владимир путин
деловая россия
топливо
ядерное топливо
энергетика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, Штаты действуют прагматично, они себя не забывают, РФ должна делать также, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин."Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего, с удовольствием (его закупают - ред.)... Но это же так. Почему? А потому что выгодно. И правильно, и молодцы. И у них рост экономики такой значимый, достаточно приличный для них, не 4,3, но всё-таки очень приличный", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Он добавил, что в отличие от США основные экономики Европы фактически "свалились" в рецессию."И мы должны также действовать - очень прагматично на каждом шаге, и вместе это нужно делать: бизнес, тут администрация, трудовые коллективы, как я говорил. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, к людям, это всегда полезно. И, конечно, правительство, Центральный банк", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250508/toplivo-2015810963.html
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россия, сша, владимир путин, деловая россия, топливо, ядерное топливо, энергетика
Россия, США, Владимир Путин, Деловая Россия, Топливо, ядерное топливо, Энергетика
Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, заявил Путин

Путин заявил, что США действуют прагматично и закупают ядерное топливо у России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, Штаты действуют прагматично, они себя не забывают, РФ должна делать также, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего, с удовольствием (его закупают - ред.)... Но это же так. Почему? А потому что выгодно. И правильно, и молодцы. И у них рост экономики такой значимый, достаточно приличный для них, не 4,3, но всё-таки очень приличный", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
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Он добавил, что в отличие от США основные экономики Европы фактически "свалились" в рецессию.
"И мы должны также действовать - очень прагматично на каждом шаге, и вместе это нужно делать: бизнес, тут администрация, трудовые коллективы, как я говорил. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, к людям, это всегда полезно. И, конечно, правительство, Центральный банк", - добавил глава государства.
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РоссияСШАВладимир ПутинДеловая РоссияТопливоядерное топливоЭнергетика
 
 
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