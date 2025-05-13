https://ria.ru/20250513/putin-2016736269.html

Путин поручил изменить нормативы реставрации объектов культурного наследия

Путин поручил изменить нормативы реставрации объектов культурного наследия - РИА Новости, 13.05.2025

Путин поручил изменить нормативы реставрации объектов культурного наследия

Президент России Владимир Путин поручил до конца года проработать изменения в нормативы реставрации объектов культурного наследия. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:08:00+03:00

2025-05-13T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до конца года проработать изменения в нормативы реставрации объектов культурного наследия. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". В ходе съезда вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что до четверга министерство культуры вместе с министерством строительства должны представить дорожную карту пересмотра реставрационных нормативов для того, чтобы в 2026 году соответствующая работа была завершена. "Если мы договариваемся, что до конца года должны быть приняты определенные вещи, нормативы там этих работ и так далее, что-то еще разбюрокрачивающее этот вот сложный процесс, но очень важный для страны, очень важный. Это же все предметы материальной культуры нашей, это то, что составляет нашу идентичность, то, чем мы на самом деле гордимся, и то, что можем видеть своими глазами, и дети наши будут смотреть. Поэтому давайте вместе, пожалуйста, до конца этого года по нормативам точно давайте отработаем", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250211/kultura-1998554809.html

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россия, владимир путин, татьяна голикова, деловая россия