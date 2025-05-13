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Путин назвал главный критерий при изменении условий офсетных контрактов - РИА Новости, 13.05.2025
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18:04 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/putin-2016735664.html
Путин назвал главный критерий при изменении условий офсетных контрактов
Путин назвал главный критерий при изменении условий офсетных контрактов - РИА Новости, 13.05.2025
Путин назвал главный критерий при изменении условий офсетных контрактов
Главным критерием в решении вопросов по изменению существенных условий офсетных контрактов в фармакологической отрасли должно быть соблюдение интересов... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:04:00+03:00
2025-05-13T18:04:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
антон алиханов
татьяна голикова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Главным критерием в решении вопросов по изменению существенных условий офсетных контрактов в фармакологической отрасли должно быть соблюдение интересов потребителей, инструмент должен быть гибким, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Один из участников "Деловой России" рассказал, что проблема с офсетными контрактами в фармакологии заключается в фиксации ассортимента поставляемой продукции на десять и более лет - это затрудняет поставки усовершенствованных и улучшенных товаров. Он попросил президента наделить правительство РФ полномочиями определять случаи и порядок внесения изменений в офсетные контракты на этапе поставок. "Главный критерий - это, конечно, интересы потребителей. Это очевидная вещь. Здесь нельзя допускать ошибок. Здесь я полностью согласен и с вами, и с (министром здравоохранения Мурашко – ред.) Михаилом Альбертовичем… Но в то же время этот механизм должен быть гибким. В конечном итоге главное - люди", - сказал Путин. Министр промышленности РФ Антон Алиханов заявил, что сейчас возможность улучшения качества поставляемой продукции уже есть по соглашению сторон, но есть существенные нюансы. По его мнению, дополнительные уточнения в 44 Федеральный закон о государственных закупках не повредят большей правовой определенности. "Любой офсетный контракт предполагает существенные условия, и их изменение не очень вяжется с 44 законом, который регулирует государственные закупки, а значит последующую конкуренцию и так далее. Нужно внимательным образом смотреть, что это за обстоятельства, которые вынуждают нас изменить существенные условия контракта", - добавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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экономика, россия, владимир путин, антон алиханов, татьяна голикова, деловая россия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Татьяна Голикова, Деловая Россия
Путин назвал главный критерий при изменении условий офсетных контрактов

Путин: главным критерием в контрактах фармотрасли являются интересы потребителя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Главным критерием в решении вопросов по изменению существенных условий офсетных контрактов в фармакологической отрасли должно быть соблюдение интересов потребителей, инструмент должен быть гибким, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Один из участников "Деловой России" рассказал, что проблема с офсетными контрактами в фармакологии заключается в фиксации ассортимента поставляемой продукции на десять и более лет - это затрудняет поставки усовершенствованных и улучшенных товаров. Он попросил президента наделить правительство РФ полномочиями определять случаи и порядок внесения изменений в офсетные контракты на этапе поставок.
"Главный критерий - это, конечно, интересы потребителей. Это очевидная вещь. Здесь нельзя допускать ошибок. Здесь я полностью согласен и с вами, и с (министром здравоохранения Мурашко – ред.) Михаилом Альбертовичем… Но в то же время этот механизм должен быть гибким. В конечном итоге главное - люди", - сказал Путин.
Министр промышленности РФ Антон Алиханов заявил, что сейчас возможность улучшения качества поставляемой продукции уже есть по соглашению сторон, но есть существенные нюансы. По его мнению, дополнительные уточнения в 44 Федеральный закон о государственных закупках не повредят большей правовой определенности.
"Любой офсетный контракт предполагает существенные условия, и их изменение не очень вяжется с 44 законом, который регулирует государственные закупки, а значит последующую конкуренцию и так далее. Нужно внимательным образом смотреть, что это за обстоятельства, которые вынуждают нас изменить существенные условия контракта", - добавила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнтон АлихановТатьяна ГоликоваДеловая Россия
 
 
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