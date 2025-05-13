https://ria.ru/20250513/putin-2016734662.html

Путин призвал не допустить уход самозанятых "в тень"

Путин призвал не допустить уход самозанятых "в тень" - РИА Новости, 13.05.2025

Путин призвал не допустить уход самозанятых "в тень"

Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону". РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:58:00+03:00

2025-05-13T17:58:00+03:00

2025-05-13T18:37:00+03:00

владимир путин

россия

деловая россия

самозанятые

трудоустройство

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экономика

бизнес

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону".Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Пожалуйста, обратите внимание на то замечание, которое мною было сделано: эти шаги не должны загнать никуда никого опять... в "серую зону". Аккуратненько", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.Котяков, в свою очередь, объяснил, что работа по обнаружению предприятий, у которых есть признаки подмены трудовых отношений режимом самозанятости, должна помочь откорректировать перекосы, которые есть в системе налогообложения трудовых отношений, и сформировать правильное понимание бизнесом и властью регулирования этой сферы. Он отметил, что совместно с Федеральной налоговой службой Минтруд уже начал анализировать ситуацию в таких предприятиях.

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владимир путин, россия, деловая россия, самозанятые, трудоустройство, общество, экономика, бизнес