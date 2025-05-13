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Путин призвал не допустить уход самозанятых "в тень"
Путин призвал не допустить уход самозанятых "в тень" - РИА Новости, 13.05.2025
Путин призвал не допустить уход самозанятых "в тень"
Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону". РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:58:00+03:00
2025-05-13T17:58:00+03:00
2025-05-13T18:37:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство не предпринимать шаги, которые загонят самозанятых в "серую зону".Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России"."Пожалуйста, обратите внимание на то замечание, которое мною было сделано: эти шаги не должны загнать никуда никого опять... в "серую зону". Аккуратненько", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обращаясь к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.Котяков, в свою очередь, объяснил, что работа по обнаружению предприятий, у которых есть признаки подмены трудовых отношений режимом самозанятости, должна помочь откорректировать перекосы, которые есть в системе налогообложения трудовых отношений, и сформировать правильное понимание бизнесом и властью регулирования этой сферы. Он отметил, что совместно с Федеральной налоговой службой Минтруд уже начал анализировать ситуацию в таких предприятиях.
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владимир путин, россия, деловая россия, самозанятые, трудоустройство, общество, экономика, бизнес
Владимир Путин, Россия, Деловая Россия, самозанятые, трудоустройство, Общество, Экономика, Бизнес
Путин призвал не допустить уход самозанятых "в тень"
Путин призвал не допускать мер, из-за которых самозанятые уйдут в теневой сектор