https://ria.ru/20250513/putin-2016731420.html
Путин рассказал о развитии электронной торговли в России
Путин рассказал о развитии электронной торговли в России - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал о развитии электронной торговли в России
Российские власти будут и дальше поддерживать развитие электронной торговли в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:48:00+03:00
2025-05-13T17:48:00+03:00
2025-05-13T17:48:00+03:00
россия
владимир путин
деловая россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские власти будут и дальше поддерживать развитие электронной торговли в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Электронная торговля — это отдельный большой бизнес, это понятно, и он развивается, и слава Богу. Почему? Потому что люди в маленьких населенных пунктах, где угодно по всей стране, да и в крупных тоже, часто пользуются этими услугами, поскольку это все часто быстрее, эффективнее и так далее. И это нужно поддерживать, и мы будем это делать, без всякого сомнения", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Президент добавил, что если эти инструменты используются для серого импорта, а те предприниматели, которые пользуются льготами, на самом деле ничего не производят, а только завозят определенные вещи по импорту без оплаты соответствующих налогов, то "здесь ничего хорошего с точки зрения поддержки отечественного производителя нет".
https://ria.ru/20250513/putin-2016702743.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин рассказал о развитии электронной торговли в России
Путин: власти продолжат поддерживать развитие электронной торговли в РФ