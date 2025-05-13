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Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной - РИА Новости, 13.05.2025
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16:54 13.05.2025 (обновлено: 23:21 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/putin-2016717909.html
Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной
Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной
Если председатель Центробанка Эльвира Набиуллина улыбается, то значит, все хорошо, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:54:00+03:00
2025-05-13T23:21:00+03:00
владимир путин
эльвира набиуллина
деловая россия
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Если председатель Центробанка Эльвира Набиуллина улыбается, то значит, все хорошо, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства принимал участие в мероприятии в формате видеоконференции. Он уточнил, есть ли на связи председатель ЦБ. Набиуллина ответила положительно и улыбнулась. "Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение", — отметил Путин.
https://ria.ru/20250513/putin-2016708360.html
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владимир путин, эльвира набиуллина, деловая россия, россия, общество, экономика
Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Деловая Россия, Россия, Общество, Экономика
Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной

Путин: если Набиуллина улыбается, значит, все хорошо

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Если председатель Центробанка Эльвира Набиуллина улыбается, то значит, все хорошо, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Глава государства принимал участие в мероприятии в формате видеоконференции. Он уточнил, есть ли на связи председатель ЦБ. Набиуллина ответила положительно и улыбнулась.
"Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение", — отметил Путин.
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Владимир ПутинЭльвира НабиуллинаДеловая РоссияРоссияОбществоЭкономика
 
 
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