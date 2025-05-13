https://ria.ru/20250513/putin-2016717909.html

Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной

Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной - РИА Новости, 13.05.2025

Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной

Если председатель Центробанка Эльвира Набиуллина улыбается, то значит, все хорошо, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:54:00+03:00

2025-05-13T16:54:00+03:00

2025-05-13T23:21:00+03:00

владимир путин

эльвира набиуллина

деловая россия

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Если председатель Центробанка Эльвира Набиуллина улыбается, то значит, все хорошо, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства принимал участие в мероприятии в формате видеоконференции. Он уточнил, есть ли на связи председатель ЦБ. Набиуллина ответила положительно и улыбнулась. "Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение", — отметил Путин.

https://ria.ru/20250513/putin-2016708360.html

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2025

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владимир путин, эльвира набиуллина, деловая россия, россия, общество, экономика