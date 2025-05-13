https://ria.ru/20250513/putin-2016717909.html
Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной
Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной - РИА Новости, 13.05.2025
Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной
Если председатель Центробанка Эльвира Набиуллина улыбается, то значит, все хорошо, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:54:00+03:00
2025-05-13T16:54:00+03:00
2025-05-13T23:21:00+03:00
владимир путин
эльвира набиуллина
деловая россия
россия
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Если председатель Центробанка Эльвира Набиуллина улыбается, то значит, все хорошо, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Глава государства принимал участие в мероприятии в формате видеоконференции. Он уточнил, есть ли на связи председатель ЦБ. Набиуллина ответила положительно и улыбнулась. "Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение", — отметил Путин.
https://ria.ru/20250513/putin-2016708360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эльвира набиуллина, деловая россия, россия, общество, экономика
Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Деловая Россия, Россия, Общество, Экономика
Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной
Путин: если Набиуллина улыбается, значит, все хорошо