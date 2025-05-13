https://ria.ru/20250513/putin-2016713934.html

Путин рассказал о целях России по росту капитализации фондового рынка

Путин рассказал о целях России по росту капитализации фондового рынка - РИА Новости, 13.05.2025

Путин рассказал о целях России по росту капитализации фондового рынка

РФ имеет амбициозные цели по росту капитализации фондового рынка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:36:00+03:00

2025-05-13T16:36:00+03:00

2025-05-13T16:36:00+03:00

россия

владимир путин

деловая россия

экономика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. РФ имеет амбициозные цели по росту капитализации фондового рынка, заявил президент России Владимир Путин. "У нас, мне кажется, достаточно амбициозные цели увеличения фондового рынка нашего, первичные и вторичные инвестиции и так далее", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250513/putin-2016708360.html

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2025

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россия, владимир путин, деловая россия, экономика