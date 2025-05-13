https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html

Путин назвал придурками тех, кто вводит санкции против России

Путин назвал придурками тех, кто вводит санкции против России - РИА Новости, 13.05.2025

Путин назвал придурками тех, кто вводит санкции против России

Президент России Владимир Путин назвал "придурками" тех, кто во вред себе вводит санкции против РФ. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:19:00+03:00

2025-05-13T16:19:00+03:00

2025-05-13T16:59:00+03:00

россия

владимир путин

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санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "придурками" тех, кто во вред себе вводит санкции против РФ. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". "Ни одна экономика мира не может быть самодостаточной, это так. Но все-таки надо понять, что такое самодостаточность экономики в современном мире, нам надо понимать. Второе замечание - нас не запугать новыми возможными санкциями - пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет, но понимать, что может происходить, обязательно нужно, и надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Они в ущерб себе же делают многие вещи, кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им это вредит, но делают же, придурки, ой, извините, пожалуйста. Ну а как, ну в рецессию ведущие экономики мира впадают, только бы нам навредить. Куплю билеты - не поеду, называется, на зло кондуктору", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

https://ria.ru/20250513/kompanii-2016707479.html

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"Придурки": Путин о тех, кто вводит санкции против России "Они в ущерб себе же делают. Но делают же, придурки" Путин прокомментировал влияние санкций против России на тех, кто их вводит. 2025-05-13T16:19 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, деловая россия, санкции в отношении россии, экономика