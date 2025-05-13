https://ria.ru/20250513/putin-2016709768.html

Путин призвал не бояться новых санкций

Путин призвал не бояться новых санкций - РИА Новости, 13.05.2025

Путин призвал не бояться новых санкций

Ни одна экономика мира не может быть самодостаточной, но не нужно бояться возможных санкций, кто боится - тот проигрывает, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:18:00+03:00

2025-05-13T16:18:00+03:00

2025-05-13T16:18:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

максим решетников

деловая россия

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни одна экономика мира не может быть самодостаточной, но не нужно бояться возможных санкций, кто боится - тот проигрывает, заявил президент России Владимир Путин. "Вы сказали, что ни одна экономика мира не может быть самодостаточной. Это так. Но надо всё-таки понять, что такое самодостаточность экономики в современном мире", - прокомментировал он заявления министра экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Также глава государства оценил замечание Решетникова о том, что Россию "не запугать" новыми возможными санкциями. "Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250406/sanktsii-2009655083.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, максим решетников, деловая россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции