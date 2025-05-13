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Путин призвал не бояться новых санкций - РИА Новости, 13.05.2025
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16:18 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/putin-2016709768.html
Путин призвал не бояться новых санкций
Путин призвал не бояться новых санкций - РИА Новости, 13.05.2025
Путин призвал не бояться новых санкций
Ни одна экономика мира не может быть самодостаточной, но не нужно бояться возможных санкций, кто боится - тот проигрывает, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:18:00+03:00
2025-05-13T16:18:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
максим решетников
деловая россия
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни одна экономика мира не может быть самодостаточной, но не нужно бояться возможных санкций, кто боится - тот проигрывает, заявил президент России Владимир Путин. "Вы сказали, что ни одна экономика мира не может быть самодостаточной. Это так. Но надо всё-таки понять, что такое самодостаточность экономики в современном мире", - прокомментировал он заявления министра экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Также глава государства оценил замечание Решетникова о том, что Россию "не запугать" новыми возможными санкциями. "Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей", - подчеркнул Путин.
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экономика, россия, владимир путин, максим решетников, деловая россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Владимир Путин, Максим Решетников, Деловая Россия, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Путин призвал не бояться новых санкций

Путин: ни одна экономика не может быть самодостаточной, не надо бояться санкций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни одна экономика мира не может быть самодостаточной, но не нужно бояться возможных санкций, кто боится - тот проигрывает, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы сказали, что ни одна экономика мира не может быть самодостаточной. Это так. Но надо всё-таки понять, что такое самодостаточность экономики в современном мире", - прокомментировал он заявления министра экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Также глава государства оценил замечание Решетникова о том, что Россию "не запугать" новыми возможными санкциями.
"Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей", - подчеркнул Путин.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМаксим РешетниковДеловая РоссияСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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