Путин призвал не бояться новых санкций
Путин: ни одна экономика не может быть самодостаточной, не надо бояться санкций
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ни одна экономика мира не может быть самодостаточной, но не нужно бояться возможных санкций, кто боится - тот проигрывает, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы сказали, что ни одна экономика мира не может быть самодостаточной. Это так. Но надо всё-таки понять, что такое самодостаточность экономики в современном мире", - прокомментировал он заявления министра экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Также глава государства оценил замечание Решетникова о том, что Россию "не запугать" новыми возможными санкциями.
"Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей", - подчеркнул Путин.